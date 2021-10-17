爆乳版長髮公主！超辣比基尼擠出大奶　她自曝12歲後沒剪過頭髮

▲烏克蘭一名女子被外媒譽為現實生活中的「長髮公主」。（圖／翻攝自instagram／@alla_perkova，下同）

記者張寧倢／編譯

爆乳版長髮公主！烏克蘭一名胸圍相當豐滿的女子近30年來沒剪過頭髮，長度已經來到165公分，比她自己的身高還要多出5公分，現在她成為一名髮模，能將長髮編成大約50種不同的髮型。

根據《紐約郵報》報導，38歲的佩科娃（Alla Perkova）遺傳了母親的健康、有光澤的好髮質，從12歲開始就沒有剪過頭髮，現在頭髮長度達到165公分，超越了她160公分的身高，「我的母親是美麗與氣質的典範，79歲的她仍留著健康的頭髮，感謝她教會了我正確的頭髮護理方法。」

佩科娃透露，她每2天洗一次頭，每次耗費10分鐘，使用的是普通的洗髮精，不會使用髮膠或髮霜類的產品，用吹風機吹乾頭髮則大約會花掉半小時，但事實上，在最近5年之內，她的頭髮並沒有持續變長，只是末梢的髮質變得更好了，「人們看到我的頭髮總是很震驚，他們都說我是童話故事裡的公主。」佩科娃也表示，她並沒有用特別的飲食幫助生髮，但從不使用任何染劑或特殊產品，而是靠著陽光曬出淺棕髮色。

報導稱，佩科娃的丈夫很喜歡她長長的捲髮，也喜歡天天幫老婆梳頭，但兩人第一次見面時，她透過造型將頭髮上捲到了大約在肩膀左右的長度，直到他們第三次見面時，男方才開口問她頭髮的長度，但他沒料到，佩科娃的頭髮竟然長到貼地，不過他仍為老婆的一頭長髮感到驕傲。

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