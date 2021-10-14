想找烏克蘭女生？留學台男直言「不好娶」　曝把妹經驗：跟台女相反

▲烏克蘭美女如雲，但要娶回家當老婆可不容易。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者黃品臻／綜合報導

提到烏克蘭，多數人的第一印象就是美女聖地，擁有斯拉夫民族血統的她們，五官精緻、皮膚白皙，身材更是火辣窈窕，讓許多男生都想娶回家做老婆。不過一名在烏克蘭唸過研究所的網友分享經驗表示，要在當地娶到老婆可不是件簡單的事，而且追求女生的方法還跟台灣完全相反。

一名留學生在Dcard以「想娶烏克蘭女生的看這邊，烏克蘭女生不好娶」為題發文，表示曾在烏克蘭念研究所，交過幾任女友，更不藏私地將把妹經驗寫出來。他指出，烏克蘭從蘇聯解體後，人口是負成長狀態，加上當地男人普遍酗酒，壽命較短、性能力差，因此烏克蘭在青春期就會鼓勵學生不要壓抑，特別是在「性」的方面，也不要墮胎，小孩國家會養，國家也有很多貴族孤兒院，這些原因都讓烏克蘭的女性非常開放，而且不願意結婚，因為有條法律是「國家會每個月給未婚生子的單親媽媽錢，小孩的爸爸就是政府」。

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原PO提到，如果是結婚生小孩就沒有政府的補貼，若是離婚還要自己找律師打官司拿贍養費，這就是烏克蘭女生不喜歡結婚、喜歡當單親媽媽的原因，而且烏克蘭的高級孤兒院養小孩養得比父母還好，除了提供醫療、教育之外，還會教導藝術、音樂、服裝穿搭。

他指出，烏克蘭並沒有規定孤兒才能送孤兒院，很多父母會為了讓小孩有更好的生活和教育環境把他們送去，種種情況讓烏克蘭女生連本地男人都不想嫁了，更何況是外國人，而且不結婚生小孩才有錢拿，誰想結婚，原PO表示，「會為了錢嫁去國外的女生，都是性工作者居多，再來是離婚後，又捨不得跟小孩分開的單親媽媽」。

原PO表示，要跟烏克蘭女生交往，沒有告白這件事，「我都是用通訊軟體約她們出來走走，烏克蘭女生特別喜歡走路，約她們逛街，逛公園，觀光景點都行，一定要走路，跟約台灣女生剛好相反」。他提到，只要女生願意出來走走，就代表她願意給機會，對你有興趣，如果相處愉快，記得約個2、3次就要問她們願不願意被請晚餐，「吃完晚餐，不要送對方回家，直接帶去打炮，不要不好意思，遊戲規則真的是這樣。」

最後他也提醒，「一開始約咖啡廳，餐廳，看電影這種，我包你成功率先降90%，她們不是台妹。」

文章一出引起網友熱議，截至目前為止已有將近5000則留言，網友們紛紛表示，「謝謝老師，疫情過馬上去」、「我都看了什麼！？不過寫得有夠詳細」、「奇怪的知識增加了」、「請問去烏克蘭留學的條件是什麼，什麼學校我不在乎了」、「長知識了，好有趣」、「烏克蘭聽說很多頂級正妹耶」、「教科書阿！快收藏！」、「這篇文，會紅」。