《魷魚》參賽妹搭北捷「胸猛氣場全開」　1.1萬人求IG…神到了！

▲網友神出超辣參賽妹的IG了！（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／鄺郁庭報導

Netflix原創韓劇《魷魚遊戲》紅遍全球，主角們一身帶編號的「綠色運動服」超有代表性。就有男網友搭乘捷運時，發現一位穿著「456」編號參賽服的女子坐在對面，超「胸猛」的氣場讓他直呼「我也想參加……」照片引發上萬網友暴動、紛紛跪求IG，想知道這位456正妹到底是何方神聖。

這位男網友在臉書《爆廢公社二館》貼文，「這是要去哪玩遊戲……我也想參加……」還hashtag「#魷魚遊戲」、「#456」、「#求神」。只見他搭乘北捷，坐在在某節車廂，對面有一位留著長髮的女乘客，對方戴著口罩，翹著腳坐在位子上專心看著手機。

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▲妹子氣場太「胸猛」，讓人難以移開視線。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

再仔細一看，會發現女子身上穿的，竟是魷魚遊戲參賽者相似款的綠色運動服，外套胸前還有男主角的編號「456」。不過吸睛的是，女子沒有將拉鍊拉起來，運動外套內是一件低胸白色上衣，深邃事業線展露無遺，也讓女子散發著超強烈「胸猛」的氣場。

照片一出，不少男網友也暴動，「哪裡有這麼胸的參賽者」、「我也想報名」、「直接宣布成為冠軍，太胸了」、「還有缺參賽者嗎」、「遊戲我不清楚但比較想知道這位小姐姐IG」、「我搭捷運都遇不到」、「我要開始搭捷運了。」還有看過劇的老司機秒開車，「想複習廁所那一幕」、「還好她不是212號，不然會有很多人搶著要當101。」

至於女子到底是何方神聖，底下真的有神人找出IG和臉書粉專，這位正妹叫「雯雯Qiwen」，IG上有1.4萬人追蹤，她在16日貼出身穿運動服的火辣自拍照，文中分享劇裡的經典金句「中間的號碼總是最先被選擇，那是動物的本能。當面臨危險時，動物就會想躲到群體中。」似乎也相當喜歡《魷魚遊戲》這部劇。