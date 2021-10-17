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議會起立為城中城46死默哀　黃捷獨坐滑手機！她156字道歉解釋

▲全體議會為城中城起立默哀，唯獨黃捷坐著滑手機。（圖／翻攝高雄市議會）
▲高雄市議會全體為城中城起立默哀，唯獨黃捷坐著滑手機。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄鹽埕區「城中城」14日凌晨發生惡火，造成46人死亡的慘劇。高雄市議會在15日開議時，市議員劉德林請全體市府官員、議員齊為罹難者默哀。不過，就有眼尖網友發現全場唯獨市議員黃捷未起身，獨自坐著低頭滑手機，話題引起熱議。對此，黃捷也道歉，表示是專注處理陳情，才未注意其他議員質詢內容。

高雄市議會15日下午舉行民政部門質詢時，國民黨市議員劉德林請在場市府官員及議員在場替46罹難者進行默哀，現場議員及議會人員，還有市府局處官員都起立為城中城大火罹難者、傷者默哀悼念。

不過就眼尖網友發現全場唯獨無黨籍市議員黃捷未起身，並低頭疑似在滑手機，畫面引發熱議。對此，黃捷也發出聲明表示：「讓大家觀感不佳，真的非常抱歉。當時是議員質詢的時間，因為我坐在位置上專注在處理大火的發文跟處理陳情，一時沒注意別的議員在質詢什麼，沒留意到現場狀況，很不好意思。」

她並說：「發生憾事我非常難過，也第一時間發文關注，後續也努力整理資料、提出制度建議，無一不刻心繫著此事。希望接下來能為災後工作盡一份心，為高雄祈福，天佑高雄。」

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