女太空人在太空「來大姨媽了怎麼辦」 ？　專家解答

▲大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸神舟十三號載人飛船16日凌晨0時23分在成功發射升空，3名太空人入住空間站並進行長達6個月的工作。當中，王亞平還將成為首名進駐大陸空間站的女太空人，也將成為大陸首位實施出艙活動的女太空人。對於如何保障女太空人的長期在軌工作生活，乃至遇上月經怎麼辦等問題，專家也作出了解答。

據《中新網》表示，龐之浩表示，「男女太空人的選拔與訓練標準基本一樣，沒有針對女太空人的特殊選拔和訓練標準，但因空間站太空任務比較複雜，所以大家會進行分工，有飛行專家（也叫太空駕駛員）及有任務專家（即太空飛行工程師）之分，甚至還有載荷專家。」

他進一步解釋，而縱觀全球，大部分的女太空人都是任務專家，這與生理、心理情況有一定關係，例如女性脂肪較多，平均身高矮、體重輕、有氧運動消耗的能量也低。同時，在微重力環境下，女太空人的雌激素水平和鎂的代謝較優，體內鐵含量低，故被認為較適合在太空長期生活。

龐之浩指出，根據女性生理特點和生活需要，他們確實應該做些特殊準備，如根據女太空人的身材特製飛船座椅，並定制了專門的艙內太空服，尤其是做了適合女性的手套，也調整了大小便收集系統的高度距離。

至於月經問題，龐之浩表示，實踐表明女太空人在太空月經基本正常，但是月經期間進行太空行走，容易得減壓病，故屆時一般不進行太空行走。

▲3名太空人入住空間站並進行長達6個月的工作。（圖／CFP）

據《丁香醫生》報導，女性的月經會受到各種外界因素的影響，勞累、失眠、緊張、興奮、焦慮、抑郁、孤獨等均可能會影響月經，女性太空人同樣存在相關的問題。而太空微重力環境對女性卵巢功能及月經的影響目前尚不明確，相關的微重力環境改變可能會通過對航天員情緒、體力、精神等影響從而間接影響女性太空人的月經。

最常見，目前在國際上被宇航員使用比較廣泛的是長期連續口服短效避孕藥。