神舟13號成功接軌太空站　3太空人「出差」半年…王亞平辮子搶鏡

▲神舟十三號3名太空人順利進駐天和核心艙。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸神舟十三號載人飛船16日0時23分順利升空，將翟志剛、王亞平、葉光富3名太空人送入太空，經飛行6個多小時後，與太空站「天和核心艙」完成全自主徑向交會對接。3名太空人於上午9時58分陸續進駐核心艙，展開為期6個月的科學研究與太空任務。在失重環境中，女太空人王亞平的大辮子向上豎起，十分搶鏡，衝上新聞熱搜。

大陸載人航太工程辦公室公佈，大陸神舟十三號載人飛船入軌後順利完成入軌狀態設置，於昨天6時56分，與49噸級的大陸太空站組合體成功進行自主快速徑向交會對接，過程歷時約6.5小時，「神舟十三號」、「天舟二號」、「天和核心艙」、「天舟三號」四個航天器由此形成「Ｔ」字組合體。

在交會對接後3小時，9時58分，3名太空人先後順利進入核心艙，將展開在太空長達6個月的生活，開展機械臂操作、出艙活動、艙段轉移等工作，太空「授課」等科普教育活動，進一步驗證航天員長期在軌駐留、再生生保等一系列關鍵技術。

結合此前大陸載人航天工程辦公室相關報導來看，大陸目前正處於空間站建設的第一階段，頻繁發射任務背後，主要進行關鍵技術驗證。明年，還將發射問天、夢天實驗艙，以及另外兩艘貨運飛船、兩艘載人飛船。

同時，未來大陸空間站還有可能種植物，並且可以依靠植物實現供氧。天舟三號貨運飛船搭載了一些樹、大豆等的種子，這些在地面上可供人使用的種子，將進行太空培育，返回地球後，提高植物種子結果實的成功率。

大陸首位飛天宇航員、載人航天工程副總設計師楊利偉楊利偉此前表示，神舟十三號以及以後的任務，都會有女航天員。大陸空間站航天員在軌駐留6個月將成為常態。