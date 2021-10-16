　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

神舟十三號成功發射　陸女太空人將首度太空漫步「為女兒摘星星」

▲▼神舟十三號升空,大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

▲神舟十三號成功升空，3名太空人向地面問好。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸太空船「神舟十三號」16日凌晨成功發射，船上搭載的3名太空人之中，最受關注的就是現年41歲的女太空人王亞平，她將成為大陸首位入駐太空站，以及首名進行「太空漫步」的女太空人。

大陸空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩16日接受《中新社》訪問，介紹女太空人參與此次任務的特殊性。他說，太空站的任務比較複雜，所以進行了分工，有飛行專家、任務專家、載荷專家，從全世界來講，女太空人大部分都是任務專家，這跟女太空人的生理、心理情況有一定關係，「比如女性脂肪比較多，平均個頭矮、體重輕、有氧運動消耗的能量也低。」

龐之浩指出，大量實踐和理論研究發現，女太空人有執行太空任務的能力，而且在某些方面感覺更敏銳，心思更細膩，考慮問題更全面，處理問題更注意方式方法，溝通能力更好，「在微重力環境下，女太空人的雌激素水平和鎂的代謝優於男太空人，體內鐵含量低，所以被認為比較適合長期太空生活，不容易出現鐵中毒、血栓、血管痙攣、心律紊亂。」

▲▼神舟十三號升空,大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

龐之浩提到，王亞平是首位入駐大陸空間站的女飛行員，她的身體心理都比較成熟，這次任務是首次駐留6個月，派她上去有明顯優勢，「女太空人長期在軌駐留，從生理構造和心理素質講，她可能更成熟、穩健，對航天環境的適應能力更持久。」

龐之浩表示，根據女性生理特點和生活需要，團隊做了一些特殊準備，比如飛船座椅是根據女太空人的身材特製的，讓她無論飛天還是返回，都比較舒適，艙內太空裝也進行了定製，像是女性的手比較纖細，就做了適合女性的手套，女太空人大小便收集系統的高度距離也進行了調整，另外還給配置了巧克力、甜點和補血用品。

龐之浩提到，天舟三號根據任務需求，已經為女太空人送去了衛生用品、少量無毒化妝品。而針對女太空人生理特點比如月經問題，實踐表明，女航天員在太空月經基本正常，但是月經期間進行太空行走，容易得減壓病，所以在月經期間，一般不進行太空行走。

▲▼神舟十三號升空,大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

龐之浩還說，這次女太空人會進行艙外作業，從而誕生「中國太空行走第一女（太空人）」，這不光是一個榮譽，還要探索女太空人艙外行走的規律、特點、優勢等，「女太空人整體來講身材比較矮小，但是這也有優勢，因為在艙外活動時身體小，更容易控制，可以完成更細膩的工作。」

龐之浩說，在太空中，太空人一般都要把自己作為研究對象，進行航天醫學和空間生命科學研究，比如美國太空人格林77歲上太空，研究長期太空生活對老人生理心理的影響，「這次王亞平上去，可以開展以女性為主的航天醫學和空間科學生命研究，為以後長期載人航天做準備。」

根據資料，王亞平1980年出生在山東，現年41歲，1997年考入解放軍空軍長春飛行學院，是大陸第七批女機師，空軍上校軍階，能飛四種機型，曾擔任武漢空軍運輸機機師，曾參與汶川救災、北京奧運會消雲減雨等重大任務，飛行時間達1600小時。

▼王亞平現年41歲，育有一名女兒。（圖／CFP）

▲▼神舟十三號升空,大陸女太空人王亞平。（圖／CFP）

王亞平2010年5月正式成為大陸第二批太空人，並於2013年6月11日搭乘神舟十號飛上太空，是大陸第二位執行航太飛行任務的女太空人，也是大陸首名80後飛天太空人，在本次任務之中，她還將成為大陸首名進入太空站、且出艙進行太空漫步的女太空人。

此外，王亞平還有一名女兒，因為訓練要求，她與孩子聚少離多，直到女兒在一次課堂上哭著跟老師說，「老師，我可以抱你一下嗎？我想媽媽。」王亞平才知道女兒有多想她。王亞平也跟女兒保證，如果再執行任務，會對女兒說，「媽媽去太空給你摘星星去了，等著媽媽回來！」

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸人大常委會下周開會　香港籍常委因疫情「不准出席」

神舟十三號成功發射　陸女太空人將首度太空漫步「為女兒摘星星」

陸央行：恆大債務風險可控「房地產業總體健康」

陸外交部：李顯龍與習近平通電話　稱支持中國加入CPTPP

陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！

陸擬規定記者每年接受90小時教育　打造黨和人民放心的新聞隊伍

4隻貓被從高樓丟下虐殺！滿地血肉模糊「路人怕被砸躲騎樓」

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

陸人大常委會下周開會　香港籍常委因疫情「不准出席」

神舟十三號成功發射　陸女太空人將首度太空漫步「為女兒摘星星」

陸央行：恆大債務風險可控「房地產業總體健康」

陸外交部：李顯龍與習近平通電話　稱支持中國加入CPTPP

陸27歲女警當「公共小三」拚翻身　「5年睡7官」得手1600萬元！

陸擬規定記者每年接受90小時教育　打造黨和人民放心的新聞隊伍

4隻貓被從高樓丟下虐殺！滿地血肉模糊「路人怕被砸躲騎樓」

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

禮儀師幫女亡者腦漿撿乾淨　一看「身分證後6碼」愣：巧合？

大陸熱門新聞

4隻貓被從高樓丟下虐殺！人行道血肉模糊

陸女警當公共小三　5年睡7官得手1600萬元

高鐵帶活螃蟹被阻　男暴怒踩死8隻

藝術家純金打造1000顆米「扔黃浦江」諷糧食浪費 網友：請丟我家

華為高層婚內出軌逼墮胎　小三下通牒：不付錢就魚死網破

女嘴破1年舌頭長出一朵菜花　醫切片嘆：拖太久了

神舟十三號成功發射　陸女太空人將太空漫步

中國第一網紅恐遭拔名　「李子柒」超慘現況曝

陸：李顯龍與習通話　稱支持中國進CPTPP

解放軍公布押送「越線印軍」俘虜影片 白布遮眼、人手一瓶礦泉水

飯店插座藏偷拍鏡頭　女換房間又找到

陸人大常委會開會　港籍常委因疫情不准出席

台灣寄貨到大陸！必須要寫「Taiwan，China」

姊夫的姊夫叫什麼？他曝真相萬人傻眼了

更多熱門

相關新聞

即／大陸「神舟十三號」載人飛船順利進入預定軌道

即／大陸「神舟十三號」載人飛船順利進入預定軌道

搭載第二批太空人前往大陸首個太空站的「神舟十三號」載人飛船，與「長征二號F遙十三運載火箭」組合體，在北京時間16日0時23分53秒點火，隨後順利發射升空，經過大約10分鐘後船箭分離，進入預定軌道呈現失重狀態。

柯拉：曾是太空人一員與他們一起作弊

柯拉：曾是太空人一員與他們一起作弊

太空人近5年美聯冠軍　對手都和洋基有關

太空人近5年美聯冠軍　對手都和洋基有關

太空人麥卡勒斯接受核磁共振

太空人麥卡勒斯接受核磁共振

陸神舟13號人選出爐 女太空人王亞平告訴女兒：媽媽去太空摘星星

陸神舟13號人選出爐 女太空人王亞平告訴女兒：媽媽去太空摘星星

關鍵字：

太空人神舟十三號女太空人王亞平

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面