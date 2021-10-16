神舟十三號成功發射　陸女太空人將首度太空漫步「為女兒摘星星」

▲神舟十三號成功升空，3名太空人向地面問好。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸太空船「神舟十三號」16日凌晨成功發射，船上搭載的3名太空人之中，最受關注的就是現年41歲的女太空人王亞平，她將成為大陸首位入駐太空站，以及首名進行「太空漫步」的女太空人。

大陸空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩16日接受《中新社》訪問，介紹女太空人參與此次任務的特殊性。他說，太空站的任務比較複雜，所以進行了分工，有飛行專家、任務專家、載荷專家，從全世界來講，女太空人大部分都是任務專家，這跟女太空人的生理、心理情況有一定關係，「比如女性脂肪比較多，平均個頭矮、體重輕、有氧運動消耗的能量也低。」

龐之浩指出，大量實踐和理論研究發現，女太空人有執行太空任務的能力，而且在某些方面感覺更敏銳，心思更細膩，考慮問題更全面，處理問題更注意方式方法，溝通能力更好，「在微重力環境下，女太空人的雌激素水平和鎂的代謝優於男太空人，體內鐵含量低，所以被認為比較適合長期太空生活，不容易出現鐵中毒、血栓、血管痙攣、心律紊亂。」

龐之浩提到，王亞平是首位入駐大陸空間站的女飛行員，她的身體心理都比較成熟，這次任務是首次駐留6個月，派她上去有明顯優勢，「女太空人長期在軌駐留，從生理構造和心理素質講，她可能更成熟、穩健，對航天環境的適應能力更持久。」

龐之浩表示，根據女性生理特點和生活需要，團隊做了一些特殊準備，比如飛船座椅是根據女太空人的身材特製的，讓她無論飛天還是返回，都比較舒適，艙內太空裝也進行了定製，像是女性的手比較纖細，就做了適合女性的手套，女太空人大小便收集系統的高度距離也進行了調整，另外還給配置了巧克力、甜點和補血用品。

龐之浩提到，天舟三號根據任務需求，已經為女太空人送去了衛生用品、少量無毒化妝品。而針對女太空人生理特點比如月經問題，實踐表明，女航天員在太空月經基本正常，但是月經期間進行太空行走，容易得減壓病，所以在月經期間，一般不進行太空行走。

龐之浩還說，這次女太空人會進行艙外作業，從而誕生「中國太空行走第一女（太空人）」，這不光是一個榮譽，還要探索女太空人艙外行走的規律、特點、優勢等，「女太空人整體來講身材比較矮小，但是這也有優勢，因為在艙外活動時身體小，更容易控制，可以完成更細膩的工作。」

龐之浩說，在太空中，太空人一般都要把自己作為研究對象，進行航天醫學和空間生命科學研究，比如美國太空人格林77歲上太空，研究長期太空生活對老人生理心理的影響，「這次王亞平上去，可以開展以女性為主的航天醫學和空間科學生命研究，為以後長期載人航天做準備。」

根據資料，王亞平1980年出生在山東，現年41歲，1997年考入解放軍空軍長春飛行學院，是大陸第七批女機師，空軍上校軍階，能飛四種機型，曾擔任武漢空軍運輸機機師，曾參與汶川救災、北京奧運會消雲減雨等重大任務，飛行時間達1600小時。

▼王亞平現年41歲，育有一名女兒。（圖／CFP）



王亞平2010年5月正式成為大陸第二批太空人，並於2013年6月11日搭乘神舟十號飛上太空，是大陸第二位執行航太飛行任務的女太空人，也是大陸首名80後飛天太空人，在本次任務之中，她還將成為大陸首名進入太空站、且出艙進行太空漫步的女太空人。

此外，王亞平還有一名女兒，因為訓練要求，她與孩子聚少離多，直到女兒在一次課堂上哭著跟老師說，「老師，我可以抱你一下嗎？我想媽媽。」王亞平才知道女兒有多想她。王亞平也跟女兒保證，如果再執行任務，會對女兒說，「媽媽去太空給你摘星星去了，等著媽媽回來！」