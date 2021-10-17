海地黑幫綁架17美國傳教士及家人　紐時：半個首都已被控制

▲海地幫派成員。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

海地官員證實，多達17名來自美國基督教傳教士及家人16日晚間在首都太子港被當地幫派綁架。儘管目前還有許多細節有待確認，但已知當時一行人正離開孤兒院，是在搭乘巴士前往機場途中被綁架。

紐約時報報導，這群神職人員當時搭乘一輛大型巴士前往機場，準備先讓部分成員下車後，接著到海地其他地點，沒想到遇上綁架事件。

文中提到，就算海地多年來處於政治動盪狀態，綁架有錢人、貧困者的現象皆屬常見，但這次綁架這麼多名美國人的事件也讓當地官員們感到相當震驚。美國國務院發言人目前尚未針對綁架案發表評論。

首都太子港暴力事件持續增加，據估計，海地幫派現已控制半個太子港。如今首都部分地區相當危險，包括綁架事件發生地也是，許多居民紛紛逃離，多數街道被幫派佔領，即便在白天也很少有人敢外出。

早在海地前總統摩伊士2年前面對貪腐下台聲浪期間，國家就已陷入癱瘓狀態，病人無法在醫院接受治療、孩童無法上學等，此後幫派行徑變得更加獨斷，包括在上學路途中綁架孩童。在摩伊士在家中被暗殺後，海地政治動盪進一步加劇，且遇刺案迄今仍未偵破。

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