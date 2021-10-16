　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「已讀不回」夜市掛牌罰站！他認：我錯了　洗門風恐怖內幕曝

▲幫派小弟被罰站街口　「已讀不回」還要上家法！苗栗2惡收押。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲幫內的小弟如果做錯事，就會被處罰路口掛牌罰站，引起路人側目。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗日前接獲情報指稱，以陳、涂為首的不良分子，吸收地方上青少年，索取入幫費加入竹聯幫雷堂福苗分會，並創立LINE之群組為聯絡與召集糾眾之平台。大湖警分局去年底獲線報，組專案小組，14日將陳、涂等26人拘提到案，查扣非制式手槍、電擊棒等證物，調查後依組織犯罪、毒品、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳、涂2人也經裁准羈押。

警方表示，該集團以向商家強索保護費、暴力討債及尋釁鬧事，來牟取幫派不法利益，其組織細膩、層層分工、各有所司。陳姓、涂姓兩嫌藉由舞龍、廟會活動吸收青少年加入該集團，並要求加入的成員參與暴力討債等各項非法行為，為有效掌控集團成員，以暴力手段治理，倘若有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便會指揮幫眾予以體罰、恐嚇或毆打等不利行為，對其幫眾予以約束。

▲幫派小弟被罰站街口　「已讀不回」還要上家法！苗栗2惡收押。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲陳姓、涂姓兩嫌藉由舞龍、廟會活動吸收青少年加入該集團，若有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便會指揮幫眾予以體罰、恐嚇或毆打。

案經苗栗大湖分局組成專案小組，蒐報相關事證後，報請苗栗地檢署，由檢察官指揮偵辦，專案人員蒐證明確見時機成熟，兵分多路前往搜索、拘提，共計查扣：美製RUGER（儒格）9mm非制式手槍1支、電擊棒1支、角鐵3支、木劍1把、藍波刀2支、木棍2支及福苗精神背心1件等證物，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。而治平目標首惡陳嫌、涂嫌2人經苗栗地院裁定羈押獲准。

▲幫派小弟被罰站街口　「已讀不回」還要上家法！苗栗2惡收押。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲檢警兵分多路前往搜索、拘提，查扣手槍、電擊棒、木劍等證物。

►陳修將小女友身上有舊傷　高大成關鍵2點認長期家暴：人早死了　

►竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外

►新竹縣「10大虎口」大洗牌　6個在科技新貴竹北區！寶山跳級入榜

►小龍蝦大軍癱瘓新竹市護城河　5天捕獲3000隻！滅蝦軍團崩潰

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

ET快訊
麗山國中生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯
保險套「用一半」喊退貨！女奧客超瞎理由曝　店員傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

嘉義男嗆殺店員…一審被判4月徒刑　他上訴：我有精障

校長急CALL收訊差　麗山學生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯

獨／他幫陳修將搬遺體…被當「共犯」躲藏中！驚恐說出心裡話

快訊／虎豹潭溪水暴漲6人失蹤　柯文哲深夜趕抵救災現場

虎豹潭4學童2大人遭沖走　獲救老師驚恐還原：正準備要折返回去

虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

台大研究所高材生慘死「城中城」　外甥女泣：我們最後一面在吵架

侯友宜赴虎豹潭搜救現場！脫困女一見他爆哭：拜託你們

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

朋友女兒滿頭血去世...鳳梨痛心哽咽　「沒耐性不要做保母」：她就還小啊！

送醫畫面曝光　22歲女跟陳修將住摩鐵…凌晨成冰冷遺體

女嬰頭部重擊身亡爸找保母對質　遭回：是她自摔的「我哭不出來」

鳳梨替友發聲「保母疑虐嬰」案情不單純？　「以後小孩不給保母帶」...嘆：我一定會抓狂！

虐死女嬰！保母遭「私刑報復」 網友怒衝她家撒冥紙、砸雞蛋

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

嘉義男嗆殺店員…一審被判4月徒刑　他上訴：我有精障

校長急CALL收訊差　麗山學生一家「虎豹潭遇劫」！校方：父女仍失聯

獨／他幫陳修將搬遺體…被當「共犯」躲藏中！驚恐說出心裡話

快訊／虎豹潭溪水暴漲6人失蹤　柯文哲深夜趕抵救災現場

虎豹潭4學童2大人遭沖走　獲救老師驚恐還原：正準備要折返回去

虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

台大研究所高材生慘死「城中城」　外甥女泣：我們最後一面在吵架

侯友宜赴虎豹潭搜救現場！脫困女一見他爆哭：拜託你們

代購也難買了？香奈兒最新限購令「2款經典包」一年只能買1個

CNN：中國侵犯台灣機率雖低　但兩岸發展「危險加深」

爸媽仍盼他延續香火！　鍾明軒找女生約會：為他們做最後一次嘗試

台北租房有多難？　他曝「3大問題點」勸退：狗都住得比你好！

虎豹潭下大雨了！「6人仍失聯」侯友宜說明最新救援情況

重機託運車殼破裂、三角台內凹　業者一聽「只賠300」…車主氣炸

虎豹潭雙北6人失聯　柯文哲感謝侯友宜「今年台灣有些動盪不安」

張杰摔落空中舞台「滿手都是血」！　背部著地重擊…15秒驚悚畫面曝光

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包　網看備份傻了

梁國源／看懂中國加強行業監管的政經意涵

2M長巨蛇「絕美交纏」30mins 墾丁水塘邊挺直身軀激戰曝光

社會熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

陳修將女友還有舊傷　高大成推估恐長期被打

虎豹潭溪水沖走6人　黃泥水暴漲「灌進步道」畫面曝光

台大高材生慘死　外甥女泣：最後一面在吵架

獨／轟陳修將「垃圾」！死者弟曝疑心病內幕

陳修將吃醋爆殺小三　正宮力挺凶警這麼說

更多熱門

相關新聞

毒梟恐怖處決片曝！20人跪地遭槍斃

毒梟恐怖處決片曝！20人跪地遭槍斃

墨西哥格雷羅州（Guerrero）爆發毒梟鬥爭，Los Tlacos集團抓到敵對幫派的20名成員，強迫這些彪形大漢排成一列，把雙手綁在背後，並且跪地接受審問。他們問話完畢，便在原地處決對手，甚至將其中4人棄屍在市長辦公室附近，處決過程的影片如今在社群媒體上流傳。

黑幫老大出庭　槍手假扮律師潛入射殺他

黑幫老大出庭　槍手假扮律師潛入射殺他

南警掃黑行動斬不法金流

南警掃黑行動斬不法金流

幫派組詐欺集團！車手私吞遭猛打濺血

幫派組詐欺集團！車手私吞遭猛打濺血

悲情牌A阿嬤150萬！他爽當黑道大哥

悲情牌A阿嬤150萬！他爽當黑道大哥

關鍵字：

幫派

讀者迴響

熱門新聞

幫陳修將搬屍被當共犯…他回應了

獨／陳修將虐殺女友手法曝！專挑「最痛的地方」打　

陳修將好友說明始末　推測行凶原因

獨／陳修將殺女友現場至少有2個保險套　弟：根本性奴

一家四口虎豹潭遇劫　父女仍失聯

還在挖耳朵？醫急勸「完全不需要」曝3大慘下場：嚴重恐失聰

丫頭「23歲存到100萬」只花5年！曝超簡單儲蓄法：人人都能

虎豹潭6人失蹤　主辦方「FB偷刪照」被抓包

他「自己來」GG卻整根卡水管　消防崩潰：一碰就變大

IKEA敦北店復活！餐廳也回來了

獨／陳修將暴力打成豬頭！恐怖傷勢照曝光

虎豹潭6人失聯　獲救老師驚恐還原

獨／3角關係曝！陳修將女友弟嘆：我姊很愛他

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

很會賺錢但總存不了錢的3大星座

更多

最夯影音

更多
《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片

《魷魚遊戲》剪在頭上！髮雕木頭人 娃娃空洞眼神超嚇人...側邊附名片
女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

女友生前發文「幫我找陳修將」！　擔心他安危...卻遭抓頭猛撞殺害

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

開車無預警轉彎「撞直行外送員」 違規男下車怒賞巴掌罵：X你娘！

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命 恐只判5年...居民怒：死刑都不夠

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面