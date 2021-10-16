「已讀不回」夜市掛牌罰站！他認：我錯了　洗門風恐怖內幕曝

▲幫內的小弟如果做錯事，就會被處罰路口掛牌罰站，引起路人側目。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）



記者陳凱力、黃孟珍／苗栗報導

苗栗日前接獲情報指稱，以陳、涂為首的不良分子，吸收地方上青少年，索取入幫費加入竹聯幫雷堂福苗分會，並創立LINE之群組為聯絡與召集糾眾之平台。大湖警分局去年底獲線報，組專案小組，14日將陳、涂等26人拘提到案，查扣非制式手槍、電擊棒等證物，調查後依組織犯罪、毒品、恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，陳、涂2人也經裁准羈押。

警方表示，該集團以向商家強索保護費、暴力討債及尋釁鬧事，來牟取幫派不法利益，其組織細膩、層層分工、各有所司。陳姓、涂姓兩嫌藉由舞龍、廟會活動吸收青少年加入該集團，並要求加入的成員參與暴力討債等各項非法行為，為有效掌控集團成員，以暴力手段治理，倘若有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便會指揮幫眾予以體罰、恐嚇或毆打等不利行為，對其幫眾予以約束。

▲陳姓、涂姓兩嫌藉由舞龍、廟會活動吸收青少年加入該集團，若有成員不讀取LINE、不服從命令或私自行動，便會指揮幫眾予以體罰、恐嚇或毆打。



案經苗栗大湖分局組成專案小組，蒐報相關事證後，報請苗栗地檢署，由檢察官指揮偵辦，專案人員蒐證明確見時機成熟，兵分多路前往搜索、拘提，共計查扣：美製RUGER（儒格）9mm非制式手槍1支、電擊棒1支、角鐵3支、木劍1把、藍波刀2支、木棍2支及福苗精神背心1件等證物，訊後依組織犯罪防制條例、毒品危害防制條例、刑法恐嚇、妨害自由及傷害等罪嫌移送地檢署偵辦。而治平目標首惡陳嫌、涂嫌2人經苗栗地院裁定羈押獲准。

▲檢警兵分多路前往搜索、拘提，查扣手槍、電擊棒、木劍等證物。

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