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難民下機才知遣返回海地　「臨時保護身分」美緊急喊卡

▲▼海地非法移民冒險渡河進入德州。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地非法移民冒險渡河進入德州。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者林郁婷／綜合報導

23歲的海地人柏德斯（Johnson Bordes）從小跟著家人逃難，待過多明尼加和智利，本來打算到美國，沒想到再下飛機竟然發現，自己又回到了海地太子港（Port-au-Prince），讓他嚇到說不出話。那班飛機是第一批以包機形式，從美國遣返無證移民的航班。

根據《華盛頓郵報》報導，2010年的海地大地震造成20萬人死亡，柏德斯一家因此選擇離開，當時他12歲，先是到多明尼加，後來就一直住在智利，但是現在那裡爆發疫情，住在美國的親戚他們過去，所以一家人決定前往4500英里（約7242公里）遠的美國，好不容易才到美墨邊境，進到德克薩斯州。

柏德斯受訪時表示，以為進入美國後就能放心了，沒想到卻在不知情的情況下，被遣返回海地，同樣情形的還有很多人，「如果拜登繼續遣返移民，不會比川普好多少」。大家都是從小就離開家鄉，幾乎已經不會說海地的克里奧爾語（Haitian Creole），現在不只無法溝通，連睡覺的地方都沒有，「這對我來說是一個陌生的國家」。

 ▲▼拜登。（圖／路透）

▲拜登加速遣返美國境內的海地無證移民。（圖／路透）

報導指出，海地現在處於人道危機的時刻，過多的遣返移民會讓這個情況更加惡化。原本拜登政府在5月時表明，將會提供臨時保護身分（TPS），給數萬名在美國的海地人，但是之後海地情勢變得嚴峻，7月總統遭到暗殺，8月又有大地震，幫派也趁機出來作亂，導致更多居民開始逃難，美國因此緊急喊停。

海地社會經濟政策中心的雪佛里（Ralph P. Chevry）表示，這很讓人震驚，美國的作法雖然不是犯罪，但非常不人道；美國官員對此反駁，他們來自疫情嚴重的地方，所以必須強制阻止病毒進到國內。

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