蘇貞昌檢討「城中城惡火」　下達4指令：全面稽查老舊複合建築

▲蘇貞昌召開會議檢討「城中城大火」。（圖／行政院提供）



記者陶本和／台北報導

行政院院長蘇貞昌17日上午召開會議，就高雄城中城火災後之建築管理、消防檢查等公共安全精進作為進行檢討，並下達四道指令，要求內政部與地方政府，共同加速盤點全國老舊建築。

蘇貞昌在會中表示，上週四「城中城大樓火災」釀成46死41傷的重大災害，各界對此事件高度關注，就相關法規面、制度面及管理面的興革改善也有諸多討論與建議；而總統蔡英文已特別指示，請行政院就此類老舊住商混合大樓且有部分空間長期荒廢之危險建築全面檢討，強化建築管理、消防檢查及都更制度不足的地方，並要求中央一定要用最短的時間，與地方政府合作改善相關問題。

蘇貞昌表示，內政部應與地方政府共同加速盤點全國老舊建築，若已有公共安全風險疑慮者，內政部亦應立即啟動相關防護作為，並督導地方政府加強公安檢查、環境清理與消防避難演練。而現有法律若有不及部分，應加以補強修法，並儘速提案送請立法院審議；同時內政部與地方政府也要協助居住在雜亂危險大樓的住戶搬遷，無論是租金補貼、社會住宅、包租代管，用政府資源來優先協助這些住戶，讓弱勢民眾有基本的安全與居住尊嚴。

會中，蘇貞昌指示由內政部主責，衞福部等相關部會協處，行政院李孟諺秘書長負責督導，並請政務委員羅秉成、吳澤成協助處理4項任務：第一，請內政部與各地方政府合作，全面稽查老舊複合用途建築的公安與消防，特別是針對已局部停歇業、內部因廢棄已久，致生高度安全風險之建築，儘速完成環境清理，排除公安與治安的危險因子。

第二，針對相關住宅中的弱勢民眾，請內政部、衛福部與地方政府合作，妥善關懷與照顧，若有立即危險也必須啟動安置作為，從生活協助、住處尋覓、租金補貼等多給予幫忙。第三，協調各地方政府即刻啟動無管委會複合用途建築的管理工作，也要立即啟動強制成立管委會的修法工作，在修法完後盡快完成各管委會成立作業，以利建立自我管理系統。

最後，第四，除了既有的結構安全規定外，應再評估將環境惡化、使用複雜的建築，優先納入推動公辦都更，並補助地方政府必要規劃經費，儘速啟動這些建築的更新。

蘇貞昌表示，10月14日當天，許多辛苦救災的消防隊同仁，在奮力救火救人之際，勇敢地冒險犯難將民眾救出火場，他們承受著非常巨大的身心煎熬，除了對他們表示最深的感謝與敬意，也請內政部與高雄市政府，一定要協助所有救災人員完成心理創傷輔導，災害到今天第四天，仍有不少善後工作，需要中央各部會與地方政府一起承擔任務，互相合作，緊密聯繫，全力改善老舊建築的居住安全。