因停建核四被列「不受歡迎人物」　他21年前為此進不了立法院

▲行政院前院長張俊雄。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院15日再度邀請行政院長蘇貞昌進行施政報告總質詢，但國民黨團祭出文攻策略，提案要求將蘇貞昌列為國會不歡迎對象，遭民進黨團以人數優勢否決。回顧歷史，前總統陳水扁執政期間，行政院前院長張俊雄也曾因停建核四被立法院決議列為「不受歡迎人物」，無法到立法院備詢。

蘇貞昌10月12日在立法院備詢時批評國民黨立委鄭麗文「袂見笑」（台語，意指：不要臉），引發國民黨團強烈不滿，今除號召婦團繞行立院抗議，也提案要求立法院對蘇不尊重國會議員、藐視國會的言行提出嚴厲譴責，並將其列為國會不歡迎對象，後經表決被否決。

民進黨首度執政期間，由於當時朝小野大的國會政治生態，讓扁政府吃盡苦頭，官員動輒會被立法院列為「不受歡迎人物」。例如2000年10月27日時任行政院長的張俊雄宣布停建核四，引發當時在野的國民黨、親民黨及新黨黨團強烈反彈，聯手將他列為「不受歡迎人物」，導致張俊雄無法到立法院報告總預算案。

2002年游錫堃擔任行政院長時，行政院宣布調漲健保費率引發在野黨不滿，國親兩黨團曾揚言將游錫堃列為不受歡迎人物；國民黨重新執政後，2012年民進黨團為反對開放含瘦肉精美牛進口，強力杯葛《食品衛生管理法》修法，也曾提出要將時任行政院長陳冲列為立法院不受歡迎人物的主張。

▼國民黨團今提案將行政院長蘇貞昌列為不受歡迎對象 。（圖／記者屠惠剛攝，下圖同）