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黃偉哲打造優質投資環境有成　3年招商1.3兆帶來3萬就業機會

▲台南市黃偉哲打造優質投資環境有成，3年招商1.3兆，並帶來3萬就業機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市黃偉哲打造優質投資環境有成，3年招商1.3兆，並帶來3萬就業機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲上任後，即努力打造優質產業投資環境，並在南科台南園區與沙崙智慧綠能科學城兩大引擎帶動與結合優勢產業下，在近3年吸引投資總額高達1.3兆元，更帶來近3萬個就業機會。

隨著更多廠商選擇進駐台南，產業鏈逐漸成形，也帶來更多元就業機會，台南市今年上半年失業率僅3.9％，在六都當中與台中並列最低，更低於全國3.93％。

台南市長黃偉哲積極為在地鄉親找好工作，要用優質職缺吸引青年南漂，除了招商引資帶來優質企業進駐，並持續辦理大型就業博覽會媒合人才與職缺，9月份辦理的大型就業博覽會媒合率達52.57％，成績亮眼。

隨著台南市產業鏈生態更加成形，相互加乘帶動下，台南產業產值與投資台南的熱潮可望持續成長，聯電也在今年宣布於南科增加產線，預計將於112年第二季投入生產。

▲台南市黃偉哲打造優質投資環境有成，3年招商1.3兆，並帶來3萬就業機會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲強調，台南市府團隊將持續建構優質投資環境，採取一站式專人專責的客製化投資服務，針對各項重大投資案，市府團隊也會在法令許可規範內加速行政程序，並跨局處合作解決問題，以高行政效率創造更好的投資服務。

統計2021年1月至8月，台南市新增210家投資案，吸引208億元投資額，創造400億元產值，創造5407個就業機會，每個月由黃偉哲市長親自召開的投資會報中，列管2億元以上重大投資案共93案，投資額達3085億元，顯示台南各項經濟活動持續熱絡，歡迎國內外優質廠商到台南投資，招商投資可洽單一窗口服務專線0800-067-795諮詢。

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