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入秋最強東北季風今晚報到！　北台有感激涼16℃

記者葉國吏／綜合報導　

入秋以來最強東北季風今晚報到，北台灣溫度下探16度。今晚北部、東北部、東部轉有雨，記得要多帶穿衣服、攜帶雨具。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲入秋以來最強東北季風今晚報到，北台灣溫度驟降。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(16日)白天各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率，白天偏熱。各地氣溫：北部22至34度，中部23至35度；南部23至34度，東部19至33度。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晚、明(17)日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，有較大雨勢。

今晚起至下週一(18日)入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫劇降，天氣有感轉涼，北台秋意濃(明白天北台灣約在20度左右；明晚、下週一晨，空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度)，應注意衣著調整。今晚、明(17)日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，有較大雨勢，背風面中南部影響較小，雲量稍增，氣溫略降。

下週一白天起至週三(20日)東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部及東部仍有局部短暫雨的機率；北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。下週四(21日)東北季風再減弱，氣溫續小幅回升，東北部及東部有局部短暫雨的機率，北部多雲時晴，中南部晴朗穩定、日夜溫差大。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今(16日)晨4時紅外線色調強化衛星雲圖顯示，台灣各地雲層稀疏(左圖)。4時雷達回波合成圖顯示，東部海面上有零星回波，觸及恆春半島，其他地區的回波太弱(中圖)。今晨僅恆春半島、東北角有零星降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

下週五(22日)起鋒面影響、東北季風增強，冷空氣不如前波，但降雨影響範圍更大；中部以北、東北部及東部有局部雨，再略轉涼；南部雲量略增。

 

►太神！這台可以吹出涼風又趕走過敏

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