今秋最強「東北季風」明報到　北台溫有感瞬涼16℃

▲今日至明(16)日下午，天氣好轉氣溫升，各地大都為多雲時晴。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導

這幾天替東台灣帶來「致災雨」的低壓環流已經離開，今天至明天下午天氣好轉，不過明晚「入秋以來最強」東北季風報到，北台灣氣溫有感下降，空曠地區直探16度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(15日)晨4時真實色衛星雲圖顯示，影響台灣多日，為東半部帶來上千毫米「致災雨」的季風低壓環流，已被太平洋高壓向西推移。

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▲季風低壓環流，已被太平洋高壓向西推移。

今日至明(16)日下午，天氣好轉、氣溫升，各地大都為多雲時晴，僅部分地區偶有零星短暫雨的機率。由於東半部土石含水皆已飽和，易引發坍方、落石等現象，接近山區活動仍應注意安全。今日各地氣溫：北部23至33度，中部23至34度；南部23至34度，東部20至33度。

明晚起至下週一(18日)入秋以來最明顯的一波「東北季風」南下，氣溫下降，天氣有感轉涼，北台秋意濃(北台灣空曠地區最低溫降至16、17度，台北市區可降至18、19度)，應注意衣著調整。明晚、下週(17)日迎風面北部、東北部及東部轉有局部雨，背風面晴朗穩定。

下週一白天起至週三(20日)東北季風略減弱，氣溫略升，北台仍偏涼，北海岸、東北部仍有局部短暫雨的機率；背風面晴朗穩定、日夜溫差大。下週四(21日)東北季風略增強，北部、東北部有局部雨，背風面晴朗穩定、日夜溫差大。

▼左圖：今(15日)晨4時真實色衛星雲圖顯示，季風低壓環流被太平洋高壓向西推移。右圖：4時雷達回波合成圖顯示，季風低壓環流的邊緣，向西移動，正逐漸脫離台灣。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）