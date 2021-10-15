入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

▲入秋最涼東北風報到，低溫下探19度 。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員徐仲毅表示，晴朗穩定悶熱的天氣預計維持到明天（16日）上午，各地多雲到晴為主，降雨緩和，僅東部地區、北部山區有飄雨，中南部午後有雷陣雨，不過明午後東北風影響變天，北東降雨機率提高，明晚到17日（周日）北東有局部豪大雨，溫度也明顯下降，18日（下周一）凌晨下探20度，高溫也只有25度以下，降幅明顯，中南部早晚較涼、日夜溫差大。

氣象局預報，16日上午各地大多為多雲到晴，僅東半部地區偶有局部短暫陣雨，中南部午後局部短暫雷陣雨，午後隨著東北風增強，迎風面的北台灣（北部及東北部）水氣增、逐漸有間歇性的降雨，入夜之後北台灣（北部及東北部）雨勢漸趨顯著，降雨較全面，並有局部大雨或豪雨發生機率，花東也有局部短暫的陣雨，其他地區雲量稍增。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北東地區周末變天，豪大雨再襲。（圖／中央氣象局、NCDR）



受這波入秋最涼東北風報到，溫度方面，白天西半部高溫約32至34度，東半部30、31度，入夜後東北風帶來涼空氣，北台灣及宜花天氣濕涼，深夜低溫約22、23度，其他地區低溫24、25度。

氣象局指出，未來一周有2波東北風影響，第一波為16日下午起至18日清晨，第二波大約在22日（下周五）前後；東北風影響期間，北東天氣較濕涼，中南部雲量增，早晚有涼意。

第一波東北風17日報到，迎風面的北部、東北部整天降雨機率高，有局部豪大雨發生機率，花東也局部短暫陣雨，北東地區整天濕涼，白天溫度回升幅度不大，整天高溫僅22至25度；中南部則雲量稍增、午後有局部短暫雷陣雨，高溫約28度至30度。預計18日清晨北台灣低溫下探19度，其他地區21至23度，空曠地區氣溫會再更低一些。

第二波東北風22日再度報到，北部及東半部地區水氣增、有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。

氣象局「變天時程表」－

●10/16下午起：

新竹以北、宜花轉雨降溫

桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭雨勢增顯

各沿海風力明顯增大

●10/17：

新竹以北、宜花整天天氣又濕又涼

桃園以北、大台北、基隆北海岸及宜蘭注意局部大雨或豪雨

苗栗以南白天仍偏暖，但夜晚氣溫下降

馬祖、金門、澎湖整體氣溫稍降，白天舒適夜晚稍涼

各沿海風力明顯偏大

●10/18：

清晨各地較涼，低溫與前一天清晨相比皆下降

水氣漸少，清晨北部東北部仍持續易雨，白天降雨區域、時間縮減

涼空氣餘威，北東整體降雨減少但白天氣溫感受為舒適至稍涼之間

苗栗以南白天暖熱，由於清晨夜晚降溫，日夜溫差增大

馬祖、金門、澎湖白天氣溫略有回升，但夜晚仍稍涼

東北風有稍減弱之趨勢，沿海還是留意較強陣風

●溫度變化（16日高溫 vs 17日高溫）

新竹以北：32→26。降溫6°C

嘉義至苗栗：34→34。變化不明顯

南高屏：33→33。變化不明顯

宜蘭：31→26。降溫5°C

花蓮：31→27。降溫4°C

台東：31→30。降溫1°C

馬祖：27→22。降溫5°C

金門：31→27。降溫4°C

澎湖：31→28。降溫3°C

●最低溫（15日、16日低溫 vs 17日、18日低溫）

新竹以北：26→21。降溫5°C

嘉義至苗栗：25→22。降溫3°C

南高屏：25→23。降溫2°C

宜蘭：24→21。降溫3°C

花蓮：24→22。降溫2°C

台東：34→22。降溫2°C

馬祖：26→20。降溫6°C

金門：27→22。降溫5°C

澎湖：27→25。降溫2°C

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘