生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

記者柯振中／綜合報導

彰化縣22歲的胡姓女子與「76行者美容修復團隊」總召集人陳修將投宿摩鐵，15日凌晨全身是傷，被送往醫院搶救，仍然不治身亡，陳男也認了施暴，目前全案朝殺人等罪嫌偵辦當中。事件發生前，胡女曾透過臉書尋人，想要找到陳修將，害怕對方出事，沒想到卻遭到殺害，令人十分震驚。

陳修將與胡姓女子為男女朋友關係，日前一同入住摩鐵，不過胡女15日渾身是傷被送往醫院。胡女抵達醫院前，已經失去呼吸心跳，經過搶救仍宣告不治。

▲陳修將22歲女友身亡，全身多處瘀青。（圖／翻攝照片）

胡女全身傷痕累累，身上還有不明炭味，疑似曾遭人毆打，檢方懷疑陳男涉有重嫌，相驗後立刻下令逮捕。晚間經過複訊，陳男也坦承，15日與胡女發生爭執，進而動手拉頭髮，導致胡女的頭部撞擊重物。

由於胡女有硬腦膜下出血的狀況，送醫後不治身亡，檢方認為陳男涉嫌殺人等罪，涉犯的屬於重罪，且有逃亡、串證之虞，因此向法院聲押禁見，全案仍在偵辦當中。

▼陳修將22歲女友身亡，全身多處瘀青。（圖／翻攝照片）



根據《聯合新聞網》報導，在事件發生前，胡女曾透過朋友，在臉書發佈尋人貼文，因為打電話給陳修將，都沒人接，找不到人心裡十分焦急，希望能確認是否出事，沒想到竟遭到陳修將本人殺害，令人相當震驚。

以下為尋人貼文全文：

請大家幫個忙（聯絡或分享）

請有認識《大體修復師＃陳修將》的朋友，能幫忙打陳修將的手機確認一下他的聲音是否是本人以及他現在在哪？！

因為我很擔心他是不是出事了，從星期二到今天打任何電話給他都不接，line訊息已讀不回。

而且在臉書上回覆我訊息的人真的不是陳修將本人，我真的很擔心他是否出事了！

請有聯絡上＃陳修將的人，務必趕快聯絡我！

我只想知道他的安全，請有聯絡上的人趕快回報我一下，我會第一時間把文章刪除，不造成大家的困擾！

＃拜託大家幫忙一下

＃轉發

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘