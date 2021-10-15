勞動部企訓成果展　有請PChome詹宏志談電商發展

▲勞動部雲嘉南分署於台南台糖長榮酒店舉辦企業培訓成果展，找來PChome董事長詹宏志，分享電商趨勢與發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

勞動部雲嘉南分署15日於台南台糖長榮酒店舉辦企業培訓成果展，找來PChome董事長詹宏志，分享電商趨勢與發展，現場還有成果展示與企業單位經驗分享，另也開放網路直播，線上線下共吸引超過250位公司中高階經理人參與。

雲嘉南分署長劉邦棟指出，今年企業訓練補助計畫，雲嘉南轄區共有250家事業單位申請，開辦超過6千門課程，超過6萬8千人次在職勞工受惠，相關數據皆創歷年最高，顯示愈來愈多企業開始透過政府資源，重點培育人才。

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劉邦棟說，隨著宅經濟興起，不少企業追求數位轉型，加上疫情時代投入電商領域已勢不可擋，為讓企業了解電商發展趨勢，活動特地邀請詹宏志董事長分享經驗，希望帶給企業經理人不同的經營思維。

「建立信賴感很重要」，詹宏志指出，做電商不是要跟其他平台競爭，而是要跟人的行為競爭，應思考如何把消費者的實體購買行為轉化為線上購物，這也使現今電商模式不斷推陳出新，不僅在消費者的服務體驗多所突破，也開啟多元異業合作模式，不過他也說，電商如果給消費者有不好的體驗，就算金流、附加業務做得很好，消費者也不會輕易埋單。

詹宏志演講中也說明他對直營電商、開店平台、交易平台、三方平台、跨境電商的看法，亦提及要站在消費者的立場思考消費行為，更舉例說明消費者免運費的心理邏輯，都讓今日參與者獲益良多。





此外，活動還請來阿里山瑞里茗園茶叁代負責人許晉嘉、派趣行動整合科技公司副理吳季芹，分享申請企業培訓計畫經驗談與心路歷程，不只讓公司營運績效提升，亦減輕企業負擔，相關計畫詳情可洽06-6985945分機1313詢問。