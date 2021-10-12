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比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari　20億件日貨限時5KG免運

▲▼PChome網路家庭旗下跨境代標代購網站bibian比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari，推出零時差零匯差的跨境代購服務，讓台灣消費者不用出國也能同步享受購買日本最新最熱門商品的樂趣。結盟記者會由PChome董事長詹宏志、總經理蔡凱文、副總經理羅弘毅與日方比比昂社長羅薇琳、Mercari CBO兼CMO野邊一也、SGH社長小山彰共同參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲PChome網路家庭旗下跨境代標代購網站bibian比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari，結盟記者會由（左起）PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文、PChome網路家庭董事長詹宏志、網家跨境服務副總經理羅弘奕、 比比昂株式會社社長羅薇琳、Mercari株式會社執行役員暨Mercari japan CBO兼CMO 野辺一也共同參與。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

不用被代購業者狠賺一筆，就能挖寶買到更多日本獨特好物。PChome網路家庭宣布旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂，今（10/12）宣布攜手日本最大二手交易平台Mercari，未來將加速擴展日本在地合作商家，同時深化跨境生態圈服務，這也是今年接續與SG Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、國際電商平台運營商Cafe24 Japan展開合作後，台日跨境電商再次策略結盟。

跨境網購成為疫情後的新常態，Bibian比比昂社長羅薇琳指出，今年前三季訂單數對照去年同期大幅成長160%，若單看第三季，站上整體GMV對比疫情爆發前更是激增2.5倍，顯示台灣消費者的生活型態與消費行為出現大幅變化，為跨境電商帶來極為強勁的成長動能。

目前在日本國內最大的二手交易平台Mercari，是由日本首家科技獨角獸、成立於2013年的Mercari株式會社經營，平台以行動端用戶為主，如今月活躍用戶突破2,000萬，且累積上架商品數超過20億件，也成為Bibian比比昂戰略結盟的一大原因，與Mercari全站串接後，台灣消費者在線上就能找到新穎有趣的日本在地獨特好物，並提供便宜、安心的方式空運直送來台之外，同時也希望能全面升級PChome跨境生態圈的服務廣度。

▲▼PChome網路家庭旗下跨境代標代購網站bibian比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari，推出零時差零匯差的跨境代購服務，讓台灣消費者不用出國也能同步享受購買日本最新最熱門商品的樂趣。結盟記者會由PChome董事長詹宏志、總經理蔡凱文、副總經理羅弘毅與日方比比昂社長羅薇琳、Mercari CBO兼CMO野邊一也、SGH社長小山彰共同參與。（圖／記者湯興漢攝）

▲Bibian比比昂與Mercari合作上線，開站祭出三大開幕優惠活動，狂撒日幣1,100萬購物金。（圖／記者湯興漢攝）

Bibian比比昂進一步分析，Mercari站上長期深受Bibian比比昂消費者喜愛的3大商品類別，包含「明星周邊」、「動漫公仔」及「時尚精品」，像是人氣團體TWICE和BTS的周邊商品、BE@RBRICK及經典動漫公仔模型，還有CHANEL和GUCCI等精品包款，也是台灣人每到日本必去古著店、二手店掃貨的人氣品項。

Bibian比比昂與Mercari合作上線，標榜不懂日文也能一站式完成搶購，且收費透明零匯損、商品價格與日同步無價差，並祭出三大開幕優惠活動，首購服務費0元、限時搶國際空運免運券、曬單拚免費，最高拿10萬。

Yahoo奇摩拍賣則攜手日本最大拍賣網站Yahoo! JAPAN拍賣與日本專業代標代購電商Buyee，成立競標直購服務聯盟，集結超過6千萬件日本夯品，並推出中文化及中文客服、安全快速的海外運送服務，持續深化跨境代購服務，而防疫期間消費者減少出國，也觀察到跨境電商於疫情爆發後買氣湧現，日本跨境代購繼去年新會員數成長翻倍後，今年第三季新會員數年增近23%、訂單量年成長超過3成。

盤點Yahoo奇摩拍賣國人最愛跨境購買的Top5日貨商品類別，分別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化如模型及DIY手工藝等、美容健康保養，在疫情爆發後，流行時尚類的國際精品包買氣更是夯。

瞄準國人跨境電商代標代購潮與萬聖節即將來臨，Yahoo奇摩拍賣10月份推出限定優惠，攜手Buyee祭出選購物品3KG內空運限定免「國際運費」、消費滿額免「代購手續費」、加碼每週日限定好康「付款手續費」等三重0元優惠，最高可省下3,000日圓折扣。

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