比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari　20億件日貨限時5KG免運

▲PChome網路家庭旗下跨境代標代購網站bibian比比昂結盟日本最大二手交易平台Mercari，結盟記者會由（左起）PChome網路家庭執行長暨總經理蔡凱文、PChome網路家庭董事長詹宏志、網家跨境服務副總經理羅弘奕、 比比昂株式會社社長羅薇琳、Mercari株式會社執行役員暨Mercari japan CBO兼CMO 野辺一也共同參與。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪菱鞠／台北報導

不用被代購業者狠賺一筆，就能挖寶買到更多日本獨特好物。PChome網路家庭宣布旗下跨境代標代購電商Bibian比比昂，今（10/12）宣布攜手日本最大二手交易平台Mercari，未來將加速擴展日本在地合作商家，同時深化跨境生態圈服務，這也是今年接續與SG Holdings集團旗下SGH GLOBAL JAPAN、國際電商平台運營商Cafe24 Japan展開合作後，台日跨境電商再次策略結盟。

跨境網購成為疫情後的新常態，Bibian比比昂社長羅薇琳指出，今年前三季訂單數對照去年同期大幅成長160%，若單看第三季，站上整體GMV對比疫情爆發前更是激增2.5倍，顯示台灣消費者的生活型態與消費行為出現大幅變化，為跨境電商帶來極為強勁的成長動能。

目前在日本國內最大的二手交易平台Mercari，是由日本首家科技獨角獸、成立於2013年的Mercari株式會社經營，平台以行動端用戶為主，如今月活躍用戶突破2,000萬，且累積上架商品數超過20億件，也成為Bibian比比昂戰略結盟的一大原因，與Mercari全站串接後，台灣消費者在線上就能找到新穎有趣的日本在地獨特好物，並提供便宜、安心的方式空運直送來台之外，同時也希望能全面升級PChome跨境生態圈的服務廣度。

▲Bibian比比昂與Mercari合作上線，開站祭出三大開幕優惠活動，狂撒日幣1,100萬購物金。（圖／記者湯興漢攝）

Bibian比比昂進一步分析，Mercari站上長期深受Bibian比比昂消費者喜愛的3大商品類別，包含「明星周邊」、「動漫公仔」及「時尚精品」，像是人氣團體TWICE和BTS的周邊商品、BE@RBRICK及經典動漫公仔模型，還有CHANEL和GUCCI等精品包款，也是台灣人每到日本必去古著店、二手店掃貨的人氣品項。

Bibian比比昂與Mercari合作上線，標榜不懂日文也能一站式完成搶購，且收費透明零匯損、商品價格與日同步無價差，並祭出三大開幕優惠活動，首購服務費0元、限時搶國際空運免運券、曬單拚免費，最高拿10萬。

Yahoo奇摩拍賣則攜手日本最大拍賣網站Yahoo! JAPAN拍賣與日本專業代標代購電商Buyee，成立競標直購服務聯盟，集結超過6千萬件日本夯品，並推出中文化及中文客服、安全快速的海外運送服務，持續深化跨境代購服務，而防疫期間消費者減少出國，也觀察到跨境電商於疫情爆發後買氣湧現，日本跨境代購繼去年新會員數成長翻倍後，今年第三季新會員數年增近23%、訂單量年成長超過3成。

盤點Yahoo奇摩拍賣國人最愛跨境購買的Top5日貨商品類別，分別為玩具與電玩、流行時尚、古董收藏、嗜好文化如模型及DIY手工藝等、美容健康保養，在疫情爆發後，流行時尚類的國際精品包買氣更是夯。

瞄準國人跨境電商代標代購潮與萬聖節即將來臨，Yahoo奇摩拍賣10月份推出限定優惠，攜手Buyee祭出選購物品3KG內空運限定免「國際運費」、消費滿額免「代購手續費」、加碼每週日限定好康「付款手續費」等三重0元優惠，最高可省下3,000日圓折扣。