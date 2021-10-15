台南藍軍支持設畜牧專區解決民怨　選不利耕種、地層下陷、可以種電作地點

▲為了解決家禽和家畜養殖區所帶來的惡臭，台南市議會國民黨團建議成立畜牧專區內設糞便汙水處理中心，並研擬規劃「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」來為民怨解套。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為了解決家禽和家畜養殖區所帶來的惡臭，台南市議會國民黨團在專案報告中建議成立畜牧專區內設糞便汙水處理中心，並研擬規劃「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」來為民怨解套，地點以不利耕種、地層下陷或種電地區為首選，主席蔡育輝還特別發言7次力挺八翁酪農。

蔡育輝則是為了捍衛八翁酪農，進行7次發言，他指出毫無規劃設立的畜牧場較好？還是集中管理的專區較好？可以分幾個面向討論，一、信賴度。二、污染性。三、經濟規模。四、解決民怨。五、目前污染有辦法解決嗎？台南市有八翁酪農專區，也有散居各地酪農，因大部分酪農畜牧場規模不大，設立糞便汙水處理成本太高，有少許業者會將水排入水溝造成惡臭，因此民怨非常高。

張世賢說，台南的酪農畜牧場都設在新營、鹽水、柳營、白河、東山、後壁等離庄頭不到五十公尺的溪邊，雖都有汙水處理場，但不專業一下雨，臭味就流入溪裡隨溪水擴散，不少畜牧場因在外縣市屢遭取締就到台南設場。

林燕祝說，民眾喜歡吃豬肉、想吃牛肉、想吃雞肉，可是這些會產生臭味和環境污染的養殖場或是畜牧場，就是不要設在他們家的旁邊，台南之前就計畫在溪北設置專區立刻遭到居民反對，畢竟設置畜牧專區仍是一個城市進步指標，她支持設專區解決問題。

尤榮智則說，台南市的養殖豬有57萬多隻，牛2萬多隻，養雞2千多萬隻，其中在麻豆地區有52家畜牧場，白河有48家畜牧場，業者沒想像的這麼單純，政府一直補助為何無法處理汙染，中央就算南縣要找尋地點都沒有成功，是因為臭味很難處哩，所以設置專困難度很高。

許至椿說，台南市養豬場有586家，養牛有169家，養羊有210家，在管理上是朝專區規劃朝法令面研討，設立專區疫情會不會集體感染、排泄廢棄儲存會不會造成問題、是否像工業區有分類別？

林美燕說，住在養殖場附近的居民長期飽受惡臭，不斷陳情卻無法解決，農業局和環保局也被罵翻，希望執法單位能明確執法，以自治條例為依據，嚴明開罰，給居民一個交代。

曾培雅說，經過養豬場附近真的很臭，附近居民真的會不滿，所以支持設置畜牧養殖專區，建議往偏僻的地方設置。

蔡淑惠說，台南家禽家畜有2千多家業者有無意願配合畜牧專區設置，有沒做過這些民調，專區到底要設置多少處，有沒經過專業評估，她親身去外勘養殖區真的很臭，所以居民一定會反彈，若畜牧專區能改善這狀況市府為何不力挺？市府應想方設法解決設置的困難點。

王家貞說，台南有很大一塊跟農業有關，命脈是相關農畜產品，農業專區一旦案子確立，對農畜牧產業升級有積極幫讚，業者反應低碳循環綠能科技畜牧區塊，是未來該積極提升的方向，現在訂定4百公尺距離，也是希望能讓養殖環境更提升。

蔡育輝表示，為了解決民怨，設置專區是兩害相權取其輕的最好抉擇，地點可選不利耕種、地層下陷區、可以種電的地區做為養殖畜牧專區，專區內設有排汙水糞便處理中心，將汙染源集中處理，就能處理個人畜牧場成本低無法的汙水臭味問題，希望能研擬規劃「台南市新設置畜牧設施管理自治條例」來為民怨解套。

台南市農業局指出，將依據『台南市新設置畜牧設施管理自治條例』的精神做後續的評估規劃。至於尚無訂定畜牧專區之法規及詳細執行方法，將依照自治條例做後續研擬規劃，惟畜牧專區之成立仍須透過中央主導規劃，以完善相關法規制度及設置方式以及經費的編列配合辦理。雞糞處理牽涉到防疫的問題，將會與環保局合作及畜牧輔導團隊合作，加強溯源追蹤，並落實查核，以利提供完善畜牧管理。