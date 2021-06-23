3級警戒再延會有民怨　黃偉哲建議微解封：暫時停止呼吸有其極限

▲台南市長黃偉哲指出，全國3級警戒可能延長到7月12日，民眾如果撐不住會有民怨產生，他請中央考量民情，做出跟實際防疫能夠持續取得最大折衷點。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

全國3級警戒可能延長到7月12日，台南市長黃偉哲23日上午對此表示，台灣已經封閉一個半月，如到7月12日就已經達2個月，民眾如果撐不住會有民怨產生，「暫時停止呼吸是有其極限」，他還是請中央流行疫情指揮中心稍微考量一下民情，跟實際的防疫能夠持續取得最大折衷點。

黃偉哲說，下午有很多傳言說可能3級警戒再延長兩週，但延長兩週的情況下，微解封是在不違反3級警戒的一個主要措施之外，對於戶外場館做一個小小的一個解封，舉個例子來說，3級警戒中大賣場是1人1坪，大賣場是室內的密閉空間，可以1人1坪的話，那個室外空間危險性、群聚性比大賣場更低的話，那1人1坪似乎也是可以。

黃偉哲表示，還是尊重中央流行疫情指揮中心的解釋跟其規定，避免全國不一致，各縣市各自為政。但是也請中央稍微思考一下民眾的需求。「坦白講，雖然國外的例子，很多國家都已經封閉很久了，他們的民眾也都能夠接受，但是在台灣，民眾已經封閉的1個半月，大家來到7月12日就已經達到2個月，這2個月民眾是撐不撐得住，最好是撐得住，如果撐不住的話，也會有一些民怨產生。」

他認為，一切還是以防疫為上，如果防疫顧得住的話，其他才能夠再談，不過因為2級警戒、3級警戒就像憋氣一樣，憋氣是憋不久了。「暫時停止呼吸是有其極限，尤其在台灣的民眾，可能的話還是請中央流行疫情指揮中心稍微考量一下民情，跟實際的防疫能夠持續做一個最大的折衷點。」

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