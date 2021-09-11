換船員證需體檢？　李啟維：漁業署外行領導內行徒增民怨

▲每5年換船員證不用體檢，可是新規定卻需體檢，台南市議員李啟維接獲陳情，認為漁業署如此規定不合理，徒增民怨。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

過去漁民每5年換船員證不用體檢，可是新規定卻需體檢，台南市議員李啟維接獲陳情，認為漁業署如此規定不合理，外行領導內行徒增民怨。

李啟維議員表示，漁民向他反映，每5年的換船員證如增加體檢，不但有費用的負擔，也造成他們捕魚之餘，已有做不完的工作，還要為換船員證需體檢造成困擾，漁民說在海上作業不同於一般陸上行業，不是說你要去捕魚就可以，如果對海象不了解，身體不夠硬朗，風浪那麼大，船隻載浮載沉劇烈搖晃怎麼受得了，這是淺顯道理，漁業署如此做法根本不了解漁民心聲讓人失望。

李啟維議員說，政府應有大格局大方向，海洋是台灣最大資產，過去因為獨裁專制鎖國海禁統治，台灣人受限規定不能出海，使台灣錯失成為海洋大國機會，政府不思檢討改進，一天到晚為了一些芝麻蒜事刁難漁民，實在讓人匪夷所思。

最後漁民也說，像汽車換駕照，需要體檢的話，至少也有年紀大的考量，漁民卻沒有，難道漁民從年輕開始，每5年換船員證一次，體檢一次，這不是糟蹋漁民，什麼才是糟蹋漁民！

伊萊克斯 FLOW A3抗菌空氣清淨機、麗克特Home BBQ電烤盤