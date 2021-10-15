家屬跪哭求公道！砂石場崩塌小黃運將亡　鄭文燦道歉：一次查清楚

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區承恩砂石場12日凌晨發生崩塌活埋計程車害戴姓運將慘死，市長鄭文燦15日趕赴靈堂捻香，家屬哭嚎跪拜求公道與真相，質疑砂石場業者被多次開罰為何還可營業、壓垮哥哥的是廢土不是砂石、負責人至今不見人影等訴求；鄭文燦表示，家屬心聲感同身受，代表市府向家屬致歉，會積極追查事件真相，並將可能衍生問題一次查清楚。

▲桃園市長鄭文燦15日向不幸罹難計程車戴姓司機靈前捻香致意。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦15日向罹難計程車戴姓司機靈前捻香致意前，家屬突然跪拜要求查明真相，不能讓哥哥白白犧牲。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦今天上午結束市議會總質詢議程中，立即驅車趕往戴姓計程車司機靈堂捻香致意，甫進入靈堂前，戴姓司機弟弟與妹妹當場跪下哭號，要求市長還他們公道與真相，哥哥不能白白犧牲，鄭文燦與隨扈隨即攙扶家屬起身，並到靈堂前捻香。

▲桃園市長鄭文燦15日向不幸罹難計程車戴姓司機靈前捻香後聽取家屬意見。（圖／記者沈繼昌攝）

隨後鄭文燦聽取家屬意見，家屬提出包括砂石業者多次被開罰為何還能繼續營業，尤其砂石場70%為國有地，為何執照可申請？壓垮哥哥的上百公噸是廢土不是砂石，數百公噸廢土堆置在道路旁，卻僅用薄薄的鐵皮撐住，鐵皮卻一補再補，為何廢土不放在合法廢棄場？事發至今負責人不見人影，事件發生至今，市府僅有社會局2位社工致意，市府其他官員在哪裡，請給家屬一個道歉。

▲桃園市長鄭文燦15日向不幸罹難計程車戴姓司機靈堂捻香，離去前向家屬致意。（圖／記者沈繼昌攝）

鄭文燦指出，針對砂石場有違規的地方，市府成立聯合稽查小組調查，基本態度是該罰就罰，該停工就停工，停工或是撤照，當然是最強的手段，如果多次處罰而沒有改善公安的話，就到達停工的條件，這次事情除了停工之外，也把負責人以業務過失致死移送法辦，這是有刑責的，所以這部分我們會查得很清楚。

鄭文燦強調代表市府向家屬致歉，會積極把事情可能衍生所有問題，一次查個清楚。此外，業者部分已勒令停工並移送檢調偵辦中，市府是否有行政單位涉及包庇，也會一併調查清楚，如果有官員涉及不法，將依法公布。

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