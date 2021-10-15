罷免陳柏惟「投票前戶口遷出」2201人　仍具資格：通知單雙寄

▲台中選委會表示，在陳柏惟罷免投票日前有2201人遷出，但這些人仍具投票資格。（圖／陳柏惟服務處提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市立委陳柏惟罷免案在10月23日舉行，選委會統計，在8月8日至10月13日之間，該選區選民有2201人遷出，但這些人仍具有投票資格，選委會為求慎重，不但投票通知單會寄到原址，也會寄到新址，保障投票人權益。

台中市選委會表示，第10屆立法委員陳柏惟罷免案原定8月28日舉行投票，因新冠肺炎疫情影響，延期至10月23日辦理，但投票人仍以原投票日8月28日有投票權資格者為限，因此依公職人員選舉罷免法規定，已編入投票人名冊的投票人，雖然在8月9日（含當日）以後遷出者，仍可在原戶籍地投票所行使投票權，投票當天應拿本人身分證、印章及投票通知單前往。

選委會表示，第2選區立委投票人數為29萬4976人，罷免同意票不但要多於不同意罷免票，而且還要超過四分之一也就是7萬3744人，罷免案才算成立。

此外，投票日戶政事務所不受理國民身分證申請，也不核發臨時證明書，民眾如有身分證遺失情形，請儘早攜帶戶口名簿或貼有相片之身分證明文件正本、最近2年內所攝正面半身彩色相片1張、規費200元，親至任一戶政事務所辦理補領事宜，以免影響投票權益。