陳其邁曾要胡志強為台中大火下台　趙少康喊話：用同標準下台負責

▲趙少康要求陳其邁用2011年批評胡志強的標準下台負責。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

高雄市鹽埕區城中城大樓昨（14日）發生大火已釀46死41傷，該如何究責？資深媒體人趙少康15日批評，高雄市長陳其邁2011年時，曾要求前台中市長胡志強為阿拉夜店大火9死下台負責，「以相同標準，今天城中城惡火奪去46人性命，請陳其邁用相同標準下台負責」。

趙少康今在臉書發文，指高雄城中城惡火，燒出民進黨長期執政，推動都市更新不力問題，在缺乏消防設施、建築老舊下，釀成慘重死傷。對照過去台中火災9死，陳其邁要求當年的台中市長胡志強必須下台負起政治責任的標準，也請陳其邁知所進退、不要戀棧。

趙少康強調，城中城大火有46人喪生，實在令人不忍心，絕對不能重演當下救災、事後募款，最後不了了之，不把悲劇當教訓的戲碼，只會讓慘劇一再發生。台灣有一半以上的建築都是30年老屋，建設不能只宣傳新的，直接忽略舊的，都市更新牽涉產權、公權力等多重問題，但不能因此就不斷拖延，一旦遇上火災、地震，就會釀成慘劇。

趙少康批評，一個沒有檢討反省、沒有改革決心的政府，只要時過境遷，很快就忘了曾經發生的悲劇，週而復始、惡性循環，真是台灣人的悲哀。社會底層的人總是被政府遺忘，再把責任推給預算有限，但是蔡政府從五倍券天女散花式的發放，許多不需要的人也拿得到，就知道政府資源安排大有問題，五倍券對有錢人只是錦上添花，對需要的人卻成了杯水車薪。

趙少康質疑，根據民進黨前立委郭正亮了解，城中城大樓的住戶連買滅火器的錢都付不出來，最後是自救會總幹事用五倍券付款，如果政府只會撇清責任，認為是私產權問題而不協助，要這個不能保護人民生命財產安全的政府做什麼？難道政府功能只剩災難發生後的救災善後嗎？

趙少康表示，這樣的慘劇大家都不願意看到，2011年台中阿拉夜店大火，造成9人死亡後，當時的陳其邁疾呼，「政務官本來就要負責相關責任，負責方式就一種下台負責，今天即使監察院沒調查、沒彈劾胡志強，但我覺得胡志強應為此事下台負責」，那以相同標準，今天城中城惡火奪去46人性命，請陳其邁用相同標準下台負責。另外，中央地方都是民進黨執政，必須徹底負責檢討，並告訴高雄鄉親，為什麼高雄的舉債冠六都、都市更新速度卻是六都之末？

▼城中城惡夜大火帶走46命，陳其邁90度鞠躬道歉了。（圖／記者賴文萱攝）