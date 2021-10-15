接種人數沒算好？「BNT突襲加開」挨批擾民　指揮中心解釋原因

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者張乃文／台北報導

第11輪BNT昨晚再度臨時加開！疫情指揮中心宣布，第11期增開10月13日前意願登記BNT疫苗44歲以上民眾，今上午10點起限時8小時預約，10/17開打。但多次無預警加開，讓不少民眾感到困擾。對此，指揮中心在記者會上也解釋原委，並強調，希望可讓疫苗及早登記、及早施打。

第11輪BNT經過一次加開，原規劃開放10月6日前登記44歲以上民眾今開打，但根據指揮中心昨日公布最終統計，符合資格者124萬人，當中101萬人完成預約，預約率8成1。為有效疫苗資源利用，指揮中心宣布，第11輪增加開放「10月13日前意願登記BNT疫苗之44歲以上民眾」，進行第一劑BNT疫苗預約；時間為10/15上午10時至下午6時止，限額11.2萬人，預定於10月17日至10月21日施打。

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但頻頻加開的舉動，也讓民眾感到錯亂，不確定自己究竟符不符合本期預約資格，外界也質疑，是否數字沒算好而產生的問題。對此，指揮中心發言人莊人祥今在記者會上解釋，提供登記時，每種疫苗的預約率大約為8成，剩下2成的部分，也不想讓醫院量能空轉、等不到人來打，畢竟每個縣市的醫療院所都已經開放了，因此才會採取加開疫苗的方式，可及早預約、及早打到。

莊人祥也說，符合加開資格者有27萬人，今早10時開放，截至下午1時共有4.8萬人預約。