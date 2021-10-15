「AZ混打莫德納」有望！台大試驗率先完成　抗體結果不輸這組合

▲除了加快腳步進行疫苗施打，國際也針對混打進行試驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

世界各國除了加緊腳步擴大施打新冠疫苗，而「混打」也成為一項趨勢。國內目前尚未開放一般民眾混打，但指揮中心專家小組召集人張上淳表示，會參考國際資料，只要有足夠科學證據證明，可以考慮。據了解，先前台大及長庚醫院已著手進行試驗，目前台大醫院的「AZ+莫德納」混打組已初步完成，指揮中心等待院方整理數據後公布結果。

針對國內進行的新冠疫苗混打試驗，有2大醫學中心已著手進行。台大醫院進度最快，「AZ+莫德納」混打組已初步完成，據了解，追蹤顯示抗體比兩劑AZ佳，效果與國外「AZ混打BNT」的保護力數據相當，但詳細數據有待院方公布。在前日的指揮中心記者會上，指揮官陳時中被問及混打相關試驗結果時表示，「有一些初步結果，但比較完整的，有些相關結果整理好再跟大家報告。」

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長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時提到，現今全世界有多種疫苗平台，但各廠牌間排列組合的狀況或引起的副作用，並沒有明確結果。她說明，國外主要是以AZ+BNT疫苗的研究為大宗，因為AZ本身效價較弱一些，研究發現，假設第二劑混打了BNT，抗體效價會提高，基於可能會增加免疫力的情況，也就進行試驗。

不過，世界衛生組織（WHO）專家日前提到「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據」，但強調是「建議民眾不要自行決定混打」。施信如也指出，WHO可能是考量到，各廠牌狀況仍是未知，因而不建議。

▲台灣目前以AZ、莫德納兩廠牌為主。（圖／記者湯興漢攝）

至於國內混打疫苗的試驗，施信如則說，因為台灣目前可進行混打的廠牌的主要是AZ+莫德納，但國際尚未有這樣的組合。據了解，有幾家醫學中心已經著手進行試驗，目前台大及長庚醫院正在進行，而兩家醫學中心的實驗設計不太相同，為了不重複，長庚也會較晚一些有結果。

施信如也強調，其實AZ的抗體並不是真的比較低，也許是在某些人的身上生成速度較慢，這都還需要再研究。先前發生有長者「闖關成功」混打了AZ+莫德納，但中間僅間隔約2星期左右。她則解釋，對人體應該是不會有太大影響，也還是要再觀察。

但施信如認為，如果是AZ+莫德納的混打時間，中間間隔1個月應該足夠，因為是2個不同平台，若是以原本的AZ+AZ施打，研究顯示，的確要間隔長一點效果較佳，而國內的混打的試驗也會以不同的間隔時間去觀察。她再次強調，雖然AZ產生的抗體較弱一些，但防止重症的機率仍是大於90%。