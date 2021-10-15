　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「AZ混打莫德納」有望！台大試驗率先完成　抗體結果不輸這組合

▲▼新冠肺炎AZ牛津疫苗3/22全台醫護人員率先開打，一早新北市長侯友宜便到亞東醫院視察疫苗開打情形。亞東醫院院長林芳郁以身作則帶頭接受AZ疫苗接種，院內許多醫護人員也紛紛響應排隊接受AZ疫苗施打。（圖／記者湯興漢攝）

▲除了加快腳步進行疫苗施打，國際也針對混打進行試驗。（圖／記者湯興漢攝）

記者張乃文／台北報導

世界各國除了加緊腳步擴大施打新冠疫苗，而「混打」也成為一項趨勢。國內目前尚未開放一般民眾混打，但指揮中心專家小組召集人張上淳表示，會參考國際資料，只要有足夠科學證據證明，可以考慮。據了解，先前台大及長庚醫院已著手進行試驗，目前台大醫院的「AZ+莫德納」混打組已初步完成，指揮中心等待院方整理數據後公布結果。

針對國內進行的新冠疫苗混打試驗，有2大醫學中心已著手進行。台大醫院進度最快，「AZ+莫德納」混打組已初步完成，據了解，追蹤顯示抗體比兩劑AZ佳，效果與國外「AZ混打BNT」的保護力數據相當，但詳細數據有待院方公布。在前日的指揮中心記者會上，指揮官陳時中被問及混打相關試驗結果時表示，「有一些初步結果，但比較完整的，有些相關結果整理好再跟大家報告。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

長庚大學新興病毒感染研究中心主任施信如受訪時提到，現今全世界有多種疫苗平台，但各廠牌間排列組合的狀況或引起的副作用，並沒有明確結果。她說明，國外主要是以AZ+BNT疫苗的研究為大宗，因為AZ本身效價較弱一些，研究發現，假設第二劑混打了BNT，抗體效價會提高，基於可能會增加免疫力的情況，也就進行試驗。

不過，世界衛生組織（WHO）專家日前提到「這是個有點危險的趨勢，關於混打疫苗的利弊，我們缺乏資料和證據」，但強調是「建議民眾不要自行決定混打」。施信如也指出，WHO可能是考量到，各廠牌狀況仍是未知，因而不建議。

▲▼新北五股工商展覽館超大型疫苗接種站今開放施打莫德納疫苗，上午場超過兩千名民眾接種疫苗，下午場也有近兩千名民眾接種。（圖／記者湯興漢攝）

▲台灣目前以AZ、莫德納兩廠牌為主。（圖／記者湯興漢攝）

至於國內混打疫苗的試驗，施信如則說，因為台灣目前可進行混打的廠牌的主要是AZ+莫德納，但國際尚未有這樣的組合。據了解，有幾家醫學中心已經著手進行試驗，目前台大及長庚醫院正在進行，而兩家醫學中心的實驗設計不太相同，為了不重複，長庚也會較晚一些有結果。

施信如也強調，其實AZ的抗體並不是真的比較低，也許是在某些人的身上生成速度較慢，這都還需要再研究。先前發生有長者「闖關成功」混打了AZ+莫德納，但中間僅間隔約2星期左右。她則解釋，對人體應該是不會有太大影響，也還是要再觀察。

但施信如認為，如果是AZ+莫德納的混打時間，中間間隔1個月應該足夠，因為是2個不同平台，若是以原本的AZ+AZ施打，研究顯示，的確要間隔長一點效果較佳，而國內的混打的試驗也會以不同的間隔時間去觀察。她再次強調，雖然AZ產生的抗體較弱一些，但防止重症的機率仍是大於90%。

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

BNT加開又沒滿「20.9萬人不想打」　6.1萬人預約、後天開打

備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

1片不到1元！法務部「3場法拍」70萬片口罩　要買要快限購5盒

入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程表出爐

疫情間網購量暴增！長榮貨機777F抵台　飛「2航線」紓解貨運壓力

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地「眼神迷茫」　救災畫面曝網致敬

BNT加開又沒滿「20.9萬人不想打」　6.1萬人預約、後天開打

備註放門口「綠色外送箱」！外送員照辦卻遭投訴　照片笑翻眾人

這支吸管是根草　全植物吸管串聯環保與農村活化

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

燈號轉綠！騎士「腳踏車式」起步　雙腳不停踩踏網笑：贏在起跑點

生活熱門新聞

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

城中城的火神眼淚！警消累癱坐地眼迷茫

口罩1片不到1元！70萬片「3場法拍」

疫苗邊緣人、莫德納孤兒注意！第12輪超複雜　預約攻略一看就懂

大樂透頭獎2注中　台南安南區開出

交往前會看星座嗎？苦主曝「這類人」超雷

「打工2萬被爸媽借光」她嗑泡麵維生：活累了

暖男也是渣男！時間管理大師TOP3星座

女嬰送保母家頭重創亡！媽PO最後牽手照

世新操場停車格清除了！人工手刷神秘還原

今彩539頭獎開出1注！1000萬獎落基隆

豪雨強襲紫爆！濕涼變天31→20°C

即／高雄7行政區21日停水12小時　46.5萬戶受影響

「七大加碼券速查網站」神曝光！一鍵秒知中獎

更多熱門

相關新聞

美FDA准了第3劑莫德納　僅限2族群

美FDA准了第3劑莫德納　僅限2族群

美國食品暨藥物管理局（FDA）專家諮詢小組今天無異議通過建議美國65歲以上長者與重症高風險人士，施打莫德納藥廠（Moderna Inc）的COVID-19疫苗追加劑。

南投第11期預約平台開打BNT第一劑、AZ第二劑

南投第11期預約平台開打BNT第一劑、AZ第二劑

24歲男打完AZ猝死　解剖報告出爐

24歲男打完AZ猝死　解剖報告出爐

康寧醫院也爆過期AZ烏龍「242人受影響」　院方道歉

康寧醫院也爆過期AZ烏龍「242人受影響」　院方道歉

南韓防疫鬆綁可「不戴口罩」！關鍵在接種率

南韓防疫鬆綁可「不戴口罩」！關鍵在接種率

關鍵字：

新冠疫苗AZ莫德納混打

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面