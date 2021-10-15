城中城慘案「豆花阿姨」黑底曝　教唆少年丟汽油彈列「流氓頭」

記者許宥孺、林冠吟／高雄報導

高雄鹽埕城中城大樓14日凌晨發生火警意外，造成46人不幸身亡，涉嫌重大的黃姓女子更被起底，她因曾賣過豆花而稱為「豆花阿姨」，不僅前科累累，有強盜、傷害等前科，更曾教唆少年到少女家丟汽油彈！

▲高雄城中城火警涉案黃姓女子到案，其被起底2011年時曾教唆少年丟擲汽油彈。（圖／記者吳世龍攝）



黃姓女子15日上午被警方列為嫌疑人，送往地檢署複訊，而她也被起底，2011年時，曾借一名少女機車，不過少女事後卻不慎和停在高雄市河東路旁的汽車發生擦撞，黃女要少女母親出面賠償，不過最後雙方因金額無法達成共識，黃女氣憤之下竟教唆手下的少年到少女家丟汽油彈，一度引發火警，造成少女住家騎樓地板和鐵門下方燒焦，所幸被鄰居及時發現，才未擴大災情。

黃姓女子前科累累，曾有多次恐嚇、妨害自由、傷害與強盜等前科，更一度被警局列為治平對象。2011年時，高雄市警局鼓山分局調查，黄女和女兒專門收留中輟生，平常和他們住在一起，黃女還曾帶其中一名13歲少年到檳榔攤踢館、砸店，甚至毆打店員。事後檢方也依法將黃女起訴，整起案件上訴到最高法院後，黃女最後被依恐嚇罪判刑7月定讞。

此外，黃女今年2月還因和人當街發生口角衝突，被鄰居當街刺殺，身中4刀，部位約略在腹部1刀、左肩鎖骨1刀、背部2刀。

