城中城惡火恐有法令疏漏！他曝蔡其昌明卻站台挺3Q　轟：全國不幸

▲高雄城中城大樓14日惡火奪走46條人命。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

高雄鹽埕區城中城大樓14日凌晨祝融釀46死41傷，是台灣25年來最慘重火災，高雄民進黨立委邱議瑩卻發文「挺3Q反罷免」，引發批評，事後她刪文並道歉。中廣董事長趙少康辦公室15日更指出，高雄政風處將此次災情矛頭指向立法院，但立法院副院長蔡其昌卻未取消明晚將替立委陳柏惟站台的行程，批評蔡其昌腦中只有政治，將人命是如草芥。

趙少康辦公室15日晚間表示，針對城中城惡火事故，高雄市府政風處已將矛頭指向立法院，將調查方向著重在檢討現行法令周全性、災前執法及行政管理有無疏漏輕忽或不夠積極之處，以及救災行為有無延遲及妥適等三大面向。

他們表示，其中，完善現行法令周全性，蔡其昌責無旁貸，但是在台中市議員陳世凱明晚主辦的「站出來，反惡罷」，挺陳柏惟座談會上，出席人員赫見「立法院副院長蔡其昌」，不只要為陳柏惟讚聲，兩人並將高歌「堅持」。

趙少康辦公室批評，為了挺陳柏惟，蔡其昌先為他肇逃加油，又發布帶著小孩到「湯姆熊」遊樂場的照片，為陳柏惟涉入賭博性電玩疑雲護航，即使高雄城中城慘案發生，還是義無反顧為陳柏惟站台，相挺這樣一位問政失格、肇逃涉賭、遭選民連署罷免的立委，竟然比立即研商強化建築、消防法規，避免類似悲劇再次發生還重要，有這樣的立法院副院長，真是全體國人的大不幸。

他們也譴責蔡其昌的行為，是腦中只有政治，將人命視如草芥，呼籲蔡其昌應該痛定思痛，立刻宣布取消參加明天的記者會。

另外，趙少康辦公室也提到，距離罷免投票倒數最後一周，雖然趙少康在一個月前就排定明赴台中為刪Q行動掃街、打氣，但在此次重大傷亡後，避免分散各界對高雄的關注，趙少康決定取消率戰鬥藍公職在台中二選區的掃街刪Q計畫，願全國焦點持續放在高雄。

高雄市府目前成立獨立的行政調查小組，共計11人，主要召集人為副市長林欽榮、律師周元培，召集消防、建築、法律以及高市府法制局局長王世芳組成。事實上，高雄市府政風處的確指出，調查任務將涵蓋災前執法及行政管理，有無疏漏輕忽或不夠積極之處，以及救災行為有無延遲及妥適等三大面向；但未有將矛頭指向立法院的直接表態。