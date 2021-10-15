　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

避免悲劇再發生　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住商混合建築

▲避免悲劇再發　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住、商混合建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹縣消防局針對轄內3棟有閒置樓層、出租套房且有營業處停業的老舊大樓進行安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／綜合報導

鑑於昨(14)日高雄市「城中城大樓」火災案件，新竹縣政府消防局針對竹北市、湖口鄉老舊住、商混合型建築物，進行消防檢查、宣導及規劃搶救作為，由於同類型建築物其管理委員會不完備因素，對大樓後續缺失改善上，實在有困難度，也提醒所有權人，平時應維護好消防安全設備，做好相關防火管理措施，以減少災害發生機率。

高雄「城中城大樓」凌晨惡火已造成46人死亡、41人受傷，該大樓屬住商混合型，早期曾有百貨公司、電影院等，如今均已停業，相關樓層也閒置中，而部分樓層又供套房出租，大樓如未妥善維護下，居住在這棟大樓隨時都伴隨著潛在的危險因子。

▲避免悲劇再發　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住、商混合建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼消防局針對竹北市、湖口鄉老舊住、商混合型建築物，進行消防檢查、宣導及規劃搶救作為。

▲避免悲劇再發　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住、商混合建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

新竹縣政府消防局擇轄內3處(湖口1、竹北2)類似使用情形大樓，執行相關火災預防宣導及消防安全檢查，並針對該建築物周圍道路、建築物內部空間、使用情形等，研擬及規劃最佳之救災方式，由於建築物老舊及內部空間動線等問題，在救災上實質大大考驗著消防人員。

消防局局長孫福佑表示，由於相關建築物所處區域道路等先天條件的限制，嚴重影響消防車輛的部屬規劃，加上老舊大樓新、舊法規適用性上等因素，類似場所如發生火災時，相較於新興重劃區的大樓，更甚危害。

除加強消防安全外，相關場所消防局也將提報建築主管機關，確認場所在使用用途、防火區劃等有無相關問題，以從建築物合法使用根本上著手，以提供縣民安全的居住及使用空間。民眾在選擇出租套房及租賃處所時，選擇合法且設備均正常使用的大樓，是您自身應有的權益，也才能保障您的生命財產安全。

▲避免悲劇再發　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住、商混合建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼消防局長孫福佑表示，相關建築物所處區域道路等先天條件的限制，嚴重影響消防車輛部屬規劃，加上法規適用性等因素，類似場所如發生火災時，相較於新興重劃區的大樓，更甚危害。

▲避免悲劇再發　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住、商混合建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲避免悲劇再發　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住、商混合建築。（圖／記者陳凱力翻攝）

►竹北新貴城「公園搭帳露一晚？」　「平價」罰金曝光好意外

►清大生「當沖」冰箱　3方面交她轉身淡定翻倍！網友全炸了

►「父接2子躲浴室求救電話...」　城中城大火網友PO文曝慘況

►討債被指偷竊！12煞接力私刑凌虐害命　單親媽淚送18歲兒

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

城中城「豆花阿姨」涉引火奪46命　律師分析：最重只能判5年

生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺害

鳳梨揭女嬰身亡！網友公憤「私刑報復」到保母家撒冥紙、砸雞蛋

快訊／城中城46死！燒檀香「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押

快訊／陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

快訊／陳修將逮捕畫面曝！22歲女友離奇「慘死摩鐵」　警方說明了

檢方準備查扣城中城「豆花阿姨」財產！　郭男6萬交保關鍵曝光

台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不掉

《LOL》DK率先出線…C9谷底翻身連勝FPX、RGE　死亡A組進加賽！

甜茶「巧克力冒險工廠」帥照曝光！神複製強尼戴普邪氣眼神

連開11次頭獎！今彩539「一夜3注中」各拿1000萬　獎落3縣市

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

狂男對人群大喊「我有30公分」　恥力感爆棚...路人神回讓他更尬

社會熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

城中城46死　豆花阿姨被裁定羈押

熱褲女「重返火場」爆哭：還有3隻貓！

台北2危樓　在地人嘆從小看到大

更多熱門

相關新聞

家屬悲控單位踢皮球　苦等20hrs認46具遺體

家屬悲控單位踢皮球　苦等20hrs認46具遺體

高雄城中城惡火奪走無辜46條人命，1名罹難者兒子神色疲憊向記者悲控：「我問了100多個人及相關單位都沒人協助我！」家屬難過指出，父親3年前以不到50萬價格買下8樓套房獨居，從15日清晨5、6點在案發現場等，打電話詢問卻遭衛生局、民政局等單位互踢皮球，直到深夜11點才得知父親遺體在殯儀館，他心痛表示「很遺憾沒看到父親最後一面」。

城中城大火　盧秀燕致哀將協助高雄

城中城大火　盧秀燕致哀將協助高雄

城中城慘案　消防局貼連2年安全檢查通知書回應

城中城慘案　消防局貼連2年安全檢查通知書回應

蘇貞昌捐1個月所得協助城中城災後重建

蘇貞昌捐1個月所得協助城中城災後重建

高雄城中城大火46死　蔡英文、賴清德捐1個月所得

高雄城中城大火46死　蔡英文、賴清德捐1個月所得

關鍵字：

老舊建築城中城

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

小鬼妹婿澄清出軌「大家都是朋友」！喊話爆料人

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面