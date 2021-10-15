避免悲劇再發生　竹縣消防稽查湖口、竹北3老舊住商混合建築

▲新竹縣消防局針對轄內3棟有閒置樓層、出租套房且有營業處停業的老舊大樓進行安檢。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／綜合報導

鑑於昨(14)日高雄市「城中城大樓」火災案件，新竹縣政府消防局針對竹北市、湖口鄉老舊住、商混合型建築物，進行消防檢查、宣導及規劃搶救作為，由於同類型建築物其管理委員會不完備因素，對大樓後續缺失改善上，實在有困難度，也提醒所有權人，平時應維護好消防安全設備，做好相關防火管理措施，以減少災害發生機率。

高雄「城中城大樓」凌晨惡火已造成46人死亡、41人受傷，該大樓屬住商混合型，早期曾有百貨公司、電影院等，如今均已停業，相關樓層也閒置中，而部分樓層又供套房出租，大樓如未妥善維護下，居住在這棟大樓隨時都伴隨著潛在的危險因子。

▲▼消防局針對竹北市、湖口鄉老舊住、商混合型建築物，進行消防檢查、宣導及規劃搶救作為。





新竹縣政府消防局擇轄內3處(湖口1、竹北2)類似使用情形大樓，執行相關火災預防宣導及消防安全檢查，並針對該建築物周圍道路、建築物內部空間、使用情形等，研擬及規劃最佳之救災方式，由於建築物老舊及內部空間動線等問題，在救災上實質大大考驗著消防人員。

消防局局長孫福佑表示，由於相關建築物所處區域道路等先天條件的限制，嚴重影響消防車輛的部屬規劃，加上老舊大樓新、舊法規適用性上等因素，類似場所如發生火災時，相較於新興重劃區的大樓，更甚危害。

除加強消防安全外，相關場所消防局也將提報建築主管機關，確認場所在使用用途、防火區劃等有無相關問題，以從建築物合法使用根本上著手，以提供縣民安全的居住及使用空間。民眾在選擇出租套房及租賃處所時，選擇合法且設備均正常使用的大樓，是您自身應有的權益，也才能保障您的生命財產安全。

▲▼消防局長孫福佑表示，相關建築物所處區域道路等先天條件的限制，嚴重影響消防車輛部屬規劃，加上法規適用性等因素，類似場所如發生火災時，相較於新興重劃區的大樓，更甚危害。

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