問100多人都踢皮球！兒苦等20hrs看完46遺體　再見與父天人永隔

記者陳以昇、黃宥寧／高雄報導

高雄城中城惡火奪走無辜46條人命，1名罹難者兒子神色疲憊向記者悲控：「我問了100多個人及相關單位都沒人協助我！」家屬難過指出，父親3年前以不到50萬價格買下8樓套房獨居，從15日清晨5、6點在案發現場等，打電話詢問卻遭衛生局、民政局等單位互踢皮球，直到深夜11點才得知父親遺體在殯儀館，他心痛表示「很遺憾沒看到父親最後一面」。

▲罹難家屬兒子悲控指出，問了100多人及許多單位遭互踢皮球，直到深夜才得父親遺體放置在殯儀館。（圖／記者洪靖宜攝）

家屬哽咽指出，父親是個隨性的人，3年前用不到50萬元現金買下城中城8樓套房獨自居住，小朋友出生後也有帶去給父親看，雖然環境沒有很理想，但小朋友在現場沒有哭鬧，至少沒有鬼怪，他也就放心讓父親住下來，每天都會互傳LINE關心，但昨天卻遲遲等不到父親傳送的訊息。

▼家屬悲控「問了100多人」都沒有人可以告訴他父親在哪 。（圖／記者陳以昇攝）

「最遺憾最遺憾...」他情緒低落表示，從14日上午5、6點在現場開始等不斷來回穿梭，見到義消、警察都上前詢問，指揮站架設管制白板前後查看就是沒有父親的名字，看到什麼長官就問，打了一通又一通向相關單位詢問，卻遭互踢皮球，要他去殯儀館找，「我大概問了100個人吧」他激動說出自己無助心情，他向記者表示「你想到的一堆單位...沒有消息就是沒有消息」他鍥而不捨，留了父親所有資料，不斷聯絡，跑了一家又一家醫院。

他表示，直到深夜11點多仍等不到父親消息，實在受不了只好將所有電話重新再打一次，「最大遺憾是100多人都沒有人問我（父親）身分證字號」他困惑指出這一項疑點，直到醫院有認識的人，才將父親身分證告訴他，半個小時後就有人通知他父親在殯儀館，但此時已經過了10幾20小時，但沒想到對方卻要求他一定要過去殯儀館，但礙於家中有小小孩，根本無法馬上離開，直到今早才赴殯儀館指認。

▼零星家屬前往殯儀館進行指認。（圖／記者陳以昇攝）

「我們無法看見父親最後一面」他稍激動指出，因為相關單位拖延，讓家人無法見到父親最後一面，對此他也委婉透露認了一輪又一輪所有遺體，最後才認出臉稍微變形及燒到的父親冰冷遺體，再見面卻是天人永隔，令他感到遺憾且痛心則是當初沒有辦法說服父親跟他一起住。