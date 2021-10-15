城中城46罹難廚具商捐百萬善款　市議員：即刻的愛勝過政治口水

▲高雄鹽埕城中城發生嚴重火警事故，國內知名廚具商率先捐出100萬元善款。（圖／記者吳奕靖翻攝）



記者賴文萱、林冠吟／高雄報導

高雄鹽埕區城中城大樓14日凌晨發生火警事故，由於火警時間為凌晨多數人都已入睡，加上該棟大樓的住戶多為身心障礙、獨居老人等行動不便經濟弱勢族群，瞬間奪走46條人命，此次遭逢大劫，也讓不少倖存者開始憂心接下來該何去何從，而國內知名大雅廚具也率先捐出善款100萬元，供高雄市政府後續慰助、傷者復原與住戶安置使用。

屋齡40年的城中城大樓，為地上12樓地下2樓的建物，其中7到11樓為住戶，曾風光一時，更設有百貨公司、電影院與舞廳等設施，不過最後卻因為商圈轉移與經營不善，逐漸沒落，房價更一度來到1坪1萬元的價格卻仍乏人問津，最終成為社會底層經濟弱勢族群的棲身之所。此次遭遇大難，倖存下來的民眾一方面慶幸逃過一劫，卻也開始憂愁接下來的生活該何去何從？

▲陳其邁承諾會全力協助家屬處理後事，也會協助現有住民的安置。（圖／記者賴文萱攝）



高雄市長陳其邁承諾，將會會同相關局處來為現有住戶進行安置，而民間團體也開始紛紛響應捐出善款，其中國內知名大雅廚具就率先捐出100萬元善款，希望可以來協助高雄市府進行後續的慰助、傷者復原與住戶安置等事宜。高雄市議員林智鴻也對此表示，面對高雄史上死傷最慘的火災災難，此刻需要更多的愛來關懷，希望在野黨能收起噴口水的慣性，即刻的愛勝過政治口水的批判。

▲城中城發生46死大火慘劇，高雄市議員林智鴻表示，即刻的愛勝過政治口水的批判。（圖／記者吳奕靖攝）