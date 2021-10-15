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影片曝！陳其邁「市長應下台」逐字稿一次看　網酸：回力鏢殺來了

記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市城中城大，釀46死41傷的慘劇，為台灣第二大重大火災意外，高雄市長陳其邁事後率市府團隊鞠躬道歉。對此，國民黨台北市議員王鴻薇翻出一段影片，陳其邁曾針對台中阿拉夜店大火表示，「胡志強本來就應該要下台負責」。

▲城中城惡夜大火帶走45命　陳其邁90度鞠躬道歉了。（圖／記者賴文萱攝）

▲城中城惡夜大火，陳其邁90度鞠躬道歉。（圖／記者賴文萱攝）

王鴻薇指出，對於發生在2011年台中市阿拉夜店大火，陳其邁說，「即使監察院不調查、不彈劾，台中市長胡志强也應該下台」。

王鴻薇表示，阿拉夜店大火9死13傷，「按照其邁的標準...」，她反問，「現在監察院長陳菊會不會啟動調查不知道，但按照其邁的標準...」。

對於過去曾要胡志強下台的言論被翻出，網友則灌爆臉書朝聖。陳其邁15日出面受訪表示，「深切檢討，不會迴避。」

陳其邁也下令將連續3天針對30年以上的住商混和大樓進行聯合稽查，並強調絕對不會逃避相關責任，同時也會全力罹難者與傷者家屬來處理後事，並請社會局協助住戶回復正常生活。

許多網友留言表示，「昨天的牠又打臉今天的自己」、「自己說的，要求的，應該要做得到。請辭下台，高雄市民感謝你」、「他不要臉能拿他如何」、「因為時空背景不同、韓國瑜沒有處理這些建築物」、「民進黨總是以聖人的標準來要求別人，以賤人的標準來寬待自己」、「回力鏢殺來了」。

陳其邁當年於政論節目中評論2011年台中阿拉夜店大火，認為時任台中市長的胡志強應下台負責。逐字稿如下：

陳其邁：政務官本來就要負責相關責任，負責方式就一種下台負責，今天即使監察院沒調查沒彈劾胡志強，但我覺得胡志強應為此事下台負責。

記得84年衛爾康大火，當時政務委員黃石城說，政務官就應該負責，像衛爾康這種事情，都應該要有人辭職負責，同樣的標準比照阿拉夜店大火，胡志強本來就應該要下台負責啊。

當年84衛爾康事件發生後 ，大家曾提到相關法令營建、消防法規，因衛爾康事件大翻修，翻修後這次法規可說是相當健全，純粹就是執法的問題。

阿拉夜店相關調查報告就說，胡志強要負督導不周的連帶責任，但監察院報告胡志強卻都沒事，我覺得監察院這報告很難令人服眾。

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