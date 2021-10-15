「女佛醫」誆買佛地共修詐騙姊妹花近4千萬　法院判全部吐還

▲女子自稱佛醫，詐騙近4千萬元，法院判她須全數吐還。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭李姓女子對外謊稱「佛醫」，她詐騙當地的張姓姊妹，稱「要買佛地」、「買佛地可共修」「買大佛地，功德比較大」等話，卻將購地的錢拿來自己花用。姐妹花得知後，起訴要求李女還錢，一審不准，二審改判李女須吐還近4千萬元，全案再上訴，最高法院15日駁回上訴。

判決指出，李女對外自稱有陰陽眼，還能與神佛溝通，為人治病，在宜蘭當地自詡為「佛醫」。而被騙的張姓姐姐，2012年間經由小姑介紹，認識李女；張女也介紹妹妹認識李女，經常讓李女治病。李女當時僅用手比一比、指一指就能治病，李女還說菩薩會給藥讓李女幫她們治療，甚至還說2姊妹已經過世10餘年之母親常去找李女。由於張女的丈夫在去年離世，當時張女心情很差，李女看出後，就對張女說「要買佛地對往生的人比較好，對我們的身體方面也會比較好」、「購買小佛地可共修供佛」。2姊妹不疑有他，1個月內4次匯款共650萬元給予李女。

而2014年間，2姊妹的父親過世，李女看準機會又對2姊妹說「要買大佛地，功德比較大，對家族及全家都比較好，消災解厄，可以大家一起共修」、「買大佛地，就是買地蓋房子，可以作佛地來共修供佛，對往生的人也比較好，也可以增加福德」。2姊妹陸續匯款2300萬元。

不過購買佛地的事情一直沒下文，直到2017年間，2姊妹輾轉詢問李女，李女竟說「這是妳們要彌補我的」，不願還款。2姊妹提出民刑事訴訟，刑事部分，李女最後被依照詐欺取財罪，判刑2年8月定讞。民事賠償部分，一審法院認為匯款可能還有其他原因，沒有判准李女賠償，案件上訴第二審。

二審審理時，李女在庭上辯稱，2姊妹一開始找她後，竟請白龍王對她施以邪術，她才勉為同意向菩薩溝通，協助2人取得父親出售土地後部分財產，因此2姊妹才自願匯款，供作為傷害她的賠償。李女認為這是自己應得的對價，還是拒絕賠償。但二審法院審理後，根據刑事有罪確定判決，拆穿李女謊言，最後改判決李女必須全數吐還3950萬元。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴確定。