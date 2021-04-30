趁車主購物沒熄火！偷車賊秒開走小客車　狂逃80km狼狽遭逮

記者高堂堯／南投報導

南投市中興路28日晚間，一名女子未將其自小客車熄火，便下車購物，怎料，卻遭歹徒竊車逃逸。警方獲報後立即調查，發現該名歹徒是騎乘同日下午偷來的機車，到超商後，再改偷自小客車，駕車逃逸逾80公里，最後才於131線17K處遭逮捕。對此，目前全案已移送南投地檢署偵辦，檢方向法院聲請羈押獲准。

▲偷車賊同日連續偷竊一輛機車及一輛自小客車。（圖／民眾提供，下同）

警方調查，竊嫌張姓男子28日下午才於南投市復興路偷了一輛機車，而張嫌晚間騎車到中興路便利商店後，棄車竊走該名女子的自小客車，接著再駕車逃逸，途中為規避員警攔檢，繞行小道，行經草屯、中寮、集集及魚池等地，逃逸逾80公里，直到員警循線調查，才順利在131線17K處攔截車輛。

不過，逮捕過程曾發生小插曲，警方表示，張嫌遭攔截後，一度不顧自身及執勤員警之安全，打算衝撞員警所佈置的攔截點，所幸辦案員警見狀，改以口袋戰術佈陣，讓張嫌無所遁逸，人、車當場截獲；警方查出，張嫌除竊盜汽、機車外，並竊取被害人手機等財物，數日前亦在草屯、中寮等地連續犯案，全案移由南投地檢署偵辦，檢察官並向法院聲請羈押獲准，預防其再犯。

警方呼籲民眾留意身邊財物，下車應拔車鑰匙並上鎖，另強調警方剷除宵小、蕩寇安民之立場堅定，除持續縝密規劃防制勤務作為外，也希望民眾提高危機意識以「遠離危害、避免被害」。

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