【廣編】首張手機操控智能沙發　OSIM百變小天后新上市

▲OSIM百變小天后新上市。（圖／OSIM提供）

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疫情讓生活大幅改變型態，比起過往更常窩在家，特別想變換家中空間，也帶動了家具市場的發展，「居家宅經濟」成為顯學；沙發是家裡最重要的家具，選擇一張好沙發格外重要，不只外觀要能匹配家中風格，更要有舒適的坐感，並滿足全家人不同需求。

亞洲保健龍頭品牌OSIM看見「沙發」市場需求和「智能」趨勢，以及現代人對「時尚舒適」生活的追求，延續歷年來品牌機能沙發優勢，結合人體工學、智能科技以及專利按摩推出第一張手機操控的智能沙發「OSIM百變小天后」，重新定義一張符合現代人需求的好沙發，不但坐得舒適，更為其打造更多的彈性機能，讓沙發不只是張座椅，也是舒放身心的所在！

真正的好沙發，坐得舒適，躺得自在

沙發的設計好壞會影響身體，若「角度」不對容易腰酸背痛。「OSIM百變小天后」智能沙發提供身體良好的支撐，手臂、腰背、膝蓋三點達成90度，能讓身體保持正確坐姿，久坐也不累；更可透過APP一鍵切換沙發、躺椅等8種模式，無論追劇、工作、休憩等，皆可因應身形調整椅背高度與腳座位置，給身體最佳支撐，並達到最放鬆的角度，坐躺都舒適；可調式腳凳輕鬆一鍵翻轉收納於沙發下，小坪數的家居也能馬上升級多種機能，享受同時又不佔居家空間！

不只是沙發，更做好按摩

OSIM百變小天后擁有專利V手按摩科技，靈活的抓捏手法，不放過任何肌肉最深層的酸痛，結合720度按摩球服貼身體曲線滾動，搭配腰背按摩與強勁腳部揉捏，以及腳底反射區滾輪、振動按摩，為全身紓壓，還可定期從App下載最新按摩程式，讓每次按摩都能有新感受，享受智能沙發不斷擴充的價值！

智能配備全面升級，打造家中的放鬆綠洲

一張沙發可以因應不同需求加上其附加功能來創造許多可能性，以滿足家中成員們不同的生活型態。「OSIM百變小天后」智能沙發 附有藍牙音響，在享受按摩的同時，只要透過手機藍芽輕鬆連線，立即播放你喜愛的歌曲，或使用OSIM獨家內建音樂，讓你擁有沉浸式體驗；貼心附加的可拆式風格邊桌與雙USB插孔，在你看書、追劇、手機聊天、筆電工作全力支援不斷電，居家時光全日都能賴在上面享受。

簡約時尚，小巧百搭，居家空間不受限

客廳是呈現居家風格和主人品味的空間，而沙發是客廳家具中最大的視覺焦點。「OSIM百變小天后」智能沙發 擁有大象灰、焦糖咖、復古紅三色質感皮革，以百搭姿態輕易融入在各種風格的居家空間，小巧不佔位，更有五款時尚抱枕搭配選購為視覺提升層次感，還可隨時依據時節、心情變化，讓居家生活更多樣化。

每日一杯咖啡價，輕鬆入手聰明沙發

有別於一般按摩沙發，百變小天后不僅腰背支撐，讓您坐得舒適，還可智能操控，更兼備專業手感的按摩享受，選對沙發可提升空間的舒適度與生活質感，百貨周年慶更是最佳入手好時機，現在用每天一杯咖啡價格，立即升級你的沙發！

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