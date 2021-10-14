　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

【廣編】首張手機操控智能沙發　OSIM百變小天后新上市

▲百變小天后。（圖／OSIM提供）

▲OSIM百變小天后新上市。（圖／OSIM提供）

圖、文／OSIM提供

疫情讓生活大幅改變型態，比起過往更常窩在家，特別想變換家中空間，也帶動了家具市場的發展，「居家宅經濟」成為顯學；沙發是家裡最重要的家具，選擇一張好沙發格外重要，不只外觀要能匹配家中風格，更要有舒適的坐感，並滿足全家人不同需求。

亞洲保健龍頭品牌OSIM看見「沙發」市場需求和「智能」趨勢，以及現代人對「時尚舒適」生活的追求，延續歷年來品牌機能沙發優勢，結合人體工學、智能科技以及專利按摩推出第一張手機操控的智能沙發「OSIM百變小天后」，重新定義一張符合現代人需求的好沙發，不但坐得舒適，更為其打造更多的彈性機能，讓沙發不只是張座椅，也是舒放身心的所在！

真正的好沙發，坐得舒適，躺得自在

沙發的設計好壞會影響身體，若「角度」不對容易腰酸背痛。「OSIM百變小天后」智能沙發提供身體良好的支撐，手臂、腰背、膝蓋三點達成90度，能讓身體保持正確坐姿，久坐也不累；更可透過APP一鍵切換沙發、躺椅等8種模式，無論追劇、工作、休憩等，皆可因應身形調整椅背高度與腳座位置，給身體最佳支撐，並達到最放鬆的角度，坐躺都舒適；可調式腳凳輕鬆一鍵翻轉收納於沙發下，小坪數的家居也能馬上升級多種機能，享受同時又不佔居家空間！

▲百變小天后。（圖／OSIM提供）

不只是沙發，更做好按摩

OSIM百變小天后擁有專利V手按摩科技，靈活的抓捏手法，不放過任何肌肉最深層的酸痛，結合720度按摩球服貼身體曲線滾動，搭配腰背按摩與強勁腳部揉捏，以及腳底反射區滾輪、振動按摩，為全身紓壓，還可定期從App下載最新按摩程式，讓每次按摩都能有新感受，享受智能沙發不斷擴充的價值！

▲百變小天后。（圖／OSIM提供）

智能配備全面升級，打造家中的放鬆綠洲

一張沙發可以因應不同需求加上其附加功能來創造許多可能性，以滿足家中成員們不同的生活型態。「OSIM百變小天后」智能沙發 附有藍牙音響，在享受按摩的同時，只要透過手機藍芽輕鬆連線，立即播放你喜愛的歌曲，或使用OSIM獨家內建音樂，讓你擁有沉浸式體驗；貼心附加的可拆式風格邊桌與雙USB插孔，在你看書、追劇、手機聊天、筆電工作全力支援不斷電，居家時光全日都能賴在上面享受。

▲百變小天后。（圖／OSIM提供）

簡約時尚，小巧百搭，居家空間不受限

客廳是呈現居家風格和主人品味的空間，而沙發是客廳家具中最大的視覺焦點。「OSIM百變小天后」智能沙發 擁有大象灰、焦糖咖、復古紅三色質感皮革，以百搭姿態輕易融入在各種風格的居家空間，小巧不佔位，更有五款時尚抱枕搭配選購為視覺提升層次感，還可隨時依據時節、心情變化，讓居家生活更多樣化。

▲OSIM百變小天后。（圖／OSIM提供）

每日一杯咖啡價，輕鬆入手聰明沙發

有別於一般按摩沙發，百變小天后不僅腰背支撐，讓您坐得舒適，還可智能操控，更兼備專業手感的按摩享受，選對沙發可提升空間的舒適度與生活質感，百貨周年慶更是最佳入手好時機，現在用每天一杯咖啡價格，立即升級你的沙發！

▲OSIM百變小天后。（圖／記者OSIM提供）

分期方式依百貨公告為準/ OSIM 保留活動變更與終止權利/詳情請洽 OSIM 專櫃

►這件外套穿上就變瘦

ET快訊
生前發文「幫我找陳修將」！22歲女擔心他安危　卻遭抓頭猛撞殺
入秋最強東北風甩豪大雨「19°C濕冷3天」　一周2波變天時程
快訊／城中城46死！「豆花阿姨」涉重嫌　法院裁定羈押
快訊／陳修將女友致命死亡原因曝！　兩人住摩鐵至少7天
台北2大「類城中城危樓」坐落精華區　在地人：從小看到大都拆不
陳修將認了！涉殺害22歲女友：頭去撞到重物　檢方聲押

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

寶寶開寵物籠忘情吸兔子飲水器 被媽抓包秒燦笑：牠的比較好喝

他撞爛1688萬藍寶堅尼落跑！　法官判「只需賠8萬8」車主氣炸

調皮兒拿「整罐痱子粉」猛塗全身　媽見白臉慘況：好笑到無法罵人

城中城惡火奪46命陳其邁鞠躬歉　被問「曾嗆胡志強下台」停7秒回應

女重返城中城...「捧貓遺體」爆哭 痛心喊：死的不只46人還有3隻貓

快訊／大陸「神舟十三號」載人飛船發射升空　順利進入預定軌道

專家教「眼部護理3大秘訣」　舒緩乾澀疲勞還能防眼紋

陳修將涉殺22歲女友！昔日愛妻女「顧家形象」破滅　夫妻合照刪光

女嬰送保母家「頭部重擊亡」！媽PO最後牽手照：謝謝妳來到我身邊

港星21歲自閉症兒「宿舍遭職員打到骨折＋扯髮」！　怒報警控虐待

林秀晶、李到晛新戲「禁忌戀設定」惹議！　韓網批：無法入戲

大樂透頭獎一晚2注中！　2注「超巧合」都是台南市安南區開出

女童滿頭血去世！　鳳梨痛心哽咽「沒耐性別做保母嘛」：她就還小啊

彰化男酒駕撞死晨跑男稱「沒想到會車禍」　法院判決1年10個月

12歲暖男童星「超會撩姐姐」！憂鬱氣質被相中從臨演變主角

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

3C家電熱門新聞

五倍券+大同3C振興攻略　買家電更有感

五倍券買MSI翻轉觸控筆電現省萬元

AirPods變助聽器！　蘋果研究擴增功能

iPhone爆兩款App「偷讀照片」！神人5步驟防監控

五倍券入手Sony電視超越五倍幸福

想換家電10／21前衝一波！五倍券變十五倍攻略大公開

年度最優惠　Sony BRAVIA人氣機種限時方案

Netflix下架犬夜叉等13部影片

手機智能沙發　OSIM全新上市

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

電話一直來很煩嗎？LINE新功能一招幫你擋掉惱人來電

醫學系學霸林渝軒筆記技巧大公開

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

停電後復電「傷電器」2步驟解決

更多熱門

相關新聞

陸手機品牌一加老闆霸氣預測：今年銷量破千萬

陸手機品牌一加老闆霸氣預測：今年銷量破千萬

大陸手機廠商Oppo旗下品牌，一加手機13日發表性能加料的旗艦機「一加9RT」，售價人民幣3,299元（約新台幣1.46萬元）。一加創辦人劉作虎表示，一加上半年實現了高速增長，全球出貨量年增長257%，大陸國內市場出貨量年增124%。他大膽預測，一加今年全球銷量將突破千萬支。

遭前男友毆打軟禁性侵　她跳樓求救摔斷腿

遭前男友毆打軟禁性侵　她跳樓求救摔斷腿

手機偷拍女同學如廁「轉傳1人」　不構成「散布」罪

手機偷拍女同學如廁「轉傳1人」　不構成「散布」罪

五倍券起到點火效應　通路商驚喜：手機銷量成長30%！

五倍券起到點火效應　通路商驚喜：手機銷量成長30%！

女大生修手機後收到自己裸照　隔天再收電郵一看嚇瘋

女大生修手機後收到自己裸照　隔天再收電郵一看嚇瘋

關鍵字：

OSIM沙發手機宅經濟

讀者迴響

熱門新聞

頭撞到重物！陳修將涉嫌殺害22歲女友

生前發文「幫找陳修將」！22歲女卻遭殺害

「76行者」陳修將被逮捕！22歲女友陳屍摩鐵

女嬰在保母家頭受重創亡！爸心碎發聲了

鳳梨揭女嬰身亡　網友到保母家撒冥紙、砸雞蛋

陳修將帶女友住摩鐵至少7天

陳修將涉殺女友　家人曝近日行程

豪大雨探19°C濕冷3天　一周2波變天

郵局前碰一聲　28歲男負債百萬墜樓爆血亡

陳修將22歲女友離奇亡　口鼻滲出褐色液體

黃鐙輝跳海出意外！腳爆血險截肢

城中城「豆花阿姨」涉奪46命　律師分析：最重只能判5年

鄧佳華又接超扯新工作！演藝圈大哥「狠下最後通牒」

22歲女跟陳修將住摩鐵成遺體　送醫畫面曝

即／陳修將逮捕畫面曝光！女友離奇亡

更多

最夯影音

更多
「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中

「76行者總召集人」陳修將被逮捕　22歲女友陳屍摩鐵！全案調查中
帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

帥腹肌男抱2愛犬跳鋼管舞❤　淡定轉圈圈！網笑：不暈嗎？

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

城中城嫌疑情侶檔她偵訊3次改口　骨董店老闆曝內情：每天都喝酒

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

遭挖眼女店員出院！害羞錄影片　曝「視力看得到」：不要擔心我

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

澎恰恰台版《魷魚遊戲》第二集　孔劉換人演..1.2.3木頭人「姜曉神還原」！

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面