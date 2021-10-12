藝FUN券明天抽第一輪！現在勾選還有3次機會　懶人包5步驟教到會

▲藝FUN券可至全台超過萬家藝文場所，包括書店、電影院、表演及展覽館等使用。（圖／記者屠惠剛攝）



記者鄒鎮宇、林育綾／綜合報導

交通部加碼推出300萬份千元國旅券抽到了嗎？沒關係，文化部規劃的「藝FUN券」13日將進行第一輪抽獎，雖然第一次抽獎登記已截止，但「藝FUN券」總計會進行4梯次的抽籤，只要現在登記都還可以跟上後面3次的抽籤機會！

為了響應五倍券，交通部推出每份600元的「藝FUN券」，其中分為240萬份數位券、60萬份紙本券，可在全國超過1萬家以上的藝文場所，包括看表演、展覽、電影院、書店都能使用。其中，紙本券可在「五倍券共通平台」點選加碼券登記，1日起也能在四大超商進行登記。

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文化部指出，「藝FUN券」會進行4個梯次抽籤，分別為10月13日、10月20日、10月27日及11月3日，會在每個禮拜三的下午3點30分進行抽籤，每次抽出數位券60萬份及紙本券15萬份，共計1天75萬份，中獎名單將於隔日的早上8時30分公布於共通平台公告，陸續也會用簡訊通知。

其中，只要先登記過一次，若未中獎就會順延到下一次，每人最高會有4次的抽籤機會，但目前首輪10月13日抽籤的登記期限已過，還是可以把握剩下3次的抽籤機會，立刻去登記喔！

●「紙本藝FUN券」登記資格

65歲以上、18歲以下，或領有身心障礙證明者，符合這3種條件之一皆可登記。

● 紙本藝FUN券超商登記時間

10月1日起，每日上午9點至晚上9點，持健保卡至四大超商（7-11、全家、OK、萊爾富）事務機插卡登記。

▲紙本藝FUN券超商登記5步驟。＊點圖可放大。（圖／文化部提供）

● 紙本藝FUN券超商「5步驟登記」：

1、點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，或至首頁➡票券➡藝FUN券。

2、閱讀同意個資蒐集，勾選「同意」，點按「下一步」。

3、插入健保卡，點選下一步。

4、輸入聯繫基本資料：輸入本人或聯絡人的手機號碼、電子信箱。

5、仔細核對資料明細，按「確定」列印小白單留存。

▲文化部藝FUN券抽籤時間。＊點圖可放大。（圖／文化部提供）

▲紙本藝FUN券領取方式。（圖／文化部提供）

●中籤者領券及使用

紙本券中籤者，收到中籤簡訊或E-mail通知，或至共通平台查詢中籤後，11月10日起可持健保卡至四大超商事務機插卡取票，點選事務機首頁「藝FUN券」按鈕，插入健保卡，點選下一步並列印小白單，可持單據至櫃檯向店員領取。

「藝FUN券」一人一份，每人限領一次，紙本券遺失或毀損恕不補發，使用時不得找零、轉售，使用期間從今年11月10日起至明（111）年4月30日止，逾期失效。

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