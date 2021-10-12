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City’super獨家引進南瓜巧克力！萬聖節超市搞怪新品一次看

▲▼City’super獨家引進萬聖限定巧克力。（圖／City’super提供）

▲City’super獨家引進北海道萬聖限定巧克力。（圖／City’super提供）

記者林育綾／綜合報導

萬聖節即將來臨，city’super超市獨家引進日本北海道巧克力品牌ROYCE’，首度推出全新3款萬聖節限定、秋季限定新品，包括多達62樣限定款巧克力的「萬聖節禮物桶」，甚至應景的「南瓜口味」巧克力威化。而全聯首度與天然潔品「橘子工坊」合作，推出6款超狂聯名甜點；阪急麵包更推出搞怪系「萌鬼麵包」限時開賣！

▲▼City’super獨家引進萬聖限定巧克力。（圖／City’super提供）

▲▼City’super獨家引進ROYCE’萬聖限定巧克力。（圖／City’super提供）

▲▼City’super獨家引進萬聖限定巧克力。（圖／City’super提供）

City’super首度引進全新3款萬聖節限定、秋季限定新品，包含「萬聖節禮物桶」、「萬聖節快樂精選禮盒」以及秋日限定「榛果杏仁生巧克力」，凡購買萬聖節系列商品即送限定紙袋。其中首次在台灣開賣的「萬聖節禮物桶」內有多達62樣限定款巧克力，每個巧克力都有萬聖氛圍的限定包裝，內含多款不同口味的萬聖節限量巧克力，且皆有獨立包裝，包括榛果、草莓、牛奶可可及檸檬R字型巧克力，甚至應景的「南瓜口味」巧克力威化。

另像是有15種巧克力、共43枚的「萬聖節快樂精選禮盒」，以俏皮可愛的滿版南瓜笑臉。搭配小黑貓、小鬼等趣味插圖，加上歡樂橘色調性，讓禮盒包裝更添趣味，禮盒內擁有各式ROYCE’人氣商品，像是水果巧克力棒、椰子與榛果可可口味餅乾，另有榛果、草莓、牛奶可可及檸檬R字型巧克力，還有「提拉米蘇奶油口味巧克力威化」、「牛奶脆片」充滿層次口感的隱藏版甜點，甚至還有專為萬聖節設計的南瓜笑臉造型餅乾，可滿足巧克力控的不同口味。 

搶搭振興五倍券商機，特別規劃漢神巨蛋、誠品南西、新竹大遠百3家快閃店，自即日起至10月17日，推出單筆消費滿500元現折50元。 

全聯萬聖節新品

▲▼全聯首度與天然潔品「橘子工坊」合作，推出「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」聯名甜點。（圖／全聯提供）

全聯首度與天然潔品「橘子工坊」合作，即日起至10/28推出「We Sweet X橘子工坊萬聖狂歡派對」6款橘子系甜點，堪稱最狂跨界聯名。6款新品售價百元有找，不只能聞到橘子芳香，還可吃得到果肉，包括「八腳怪橘乳酪塔」、「魔晶橘瓣蛋糕」、「嚇破膽蜜橘泡芙」、「詭橘怪蛋糕」、「搗蛋鬼蜜橘大福」、「腦漿橘凍布丁」。

此外全聯阪急麵包今年更首度於萬聖節期間10/1~10/28推出趣味造型「萌鬼麵包」，4款新品包括木乃伊巧克力、南瓜核桃、菠蘿怪物等。另外，OFF COFFEE搭配萬聖節推出限定杯套，明亮的橘色風格，有著戴上南瓜帽的俏皮福利熊攜手穿著萬盛裝扮的水果福利探險隊，陪消費者開心過節。

▲全聯阪急麵包首次於萬聖節期間推出「萌鬼麵包」。（圖／業者提供）

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