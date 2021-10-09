五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

▲五倍券發放，掀起民眾討論如何使用話題，商家也紛紛祭出優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

振興五倍券發放，看準日常生活採買需求及市場，各大量販、超市也紛紛針對「紙本五倍券」祭出優惠，其中全聯推出五倍券「放大術」五重送，標榜最高可放大15倍；而家樂福祭出「家樂福10倍劵」以及週週5倍奉還；愛買也有購家電使用5000元紙本五倍券現折7000元；city’super也有滿千送百活動。

▲全聯推出五倍券放大五重送。（圖／全聯提供）

● 全聯

全聯標榜最高將五倍券「放大15倍」！只要憑PX Pay會員或實體福利卡前往門市消費，使用紙本五倍券購買振興福利金，單筆滿1000元就可獲得500福利點（等於送50元現金），還可加碼抽1萬元振興福利金，每週抽出100名，10週共計抽出1000名。

同時全聯再送「振興大禮包2.0版」，聯合超過60家品牌優惠，包括麗寶樂園、劍湖山世界門票買1送1，還有開飯、丸亀製麵、西堤牛排、肯德基、爭鮮等熱門餐飲優惠券，最高可現省2萬3千元，全台限量100萬份，送完為止。

另PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券，接著於門市使用振興福利金單筆滿1000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。

▲家樂福放大振興五倍券，與60品牌聯手推出10倍券優惠，再加碼家電全額奉還。（圖／記者周宸亘攝）

● 家樂福

家樂福與60個品牌聯手，將振興五倍券放大成「10倍券」！凡持紙本五倍劵到全台家樂福量販、超市分店消費，量販店單筆消費滿1000元、超市單筆滿500元，即可兌換食衣住行全包總價值超過1萬元「家樂福10倍劵」1本，全台限量30萬本。

另外還有「週週五倍奉還」活動，凡單筆消費量販店滿1000元、超市500元、線上購物1000元，不限支付方式，每週抽中10位，每位最高送2萬5千元；而使用玉山家樂福聯名卡支付，週週抽10倍返還金1位，最高回饋5萬元。

同時適逢家樂福32週年慶，持紙本5倍劵單筆消費滿500元、1000元，就送家電抵用劵，業者保證「滿足到都會笑」，鼓勵趁機汰舊換新家電。

● 愛買

愛買量販不限紙本或數位五倍券，即日起至10/11推出「振興加倍券 滿千送千」活動，不限支付方式，消費直接「滿千送千」，凡HAPPYGO會員於量販賣場單筆付款金額滿1000元送1000元、滿2000元送2000元，單筆最高送5000元滿額現金抵用券。

而持紙本五倍券購買萬元以上家電，實付金額最低只要53折起！即日起至10/19購買電視、冰箱、洗衣機、空調和小家電，單筆消費滿1.5萬元以上，使用紙本5000元振興券即可折抵7000元，等於1萬5千元的家電實際付款金額只要8000元，相當於53折購入。

另外適逢愛買週年慶，首波60個民生品牌合作推出限時下殺價、滿額現折或滿額送好禮等活動，消費者可趁機省一波！

▲city`super看準日常需求採買，加上適逢百貨週年慶陸續開打，推出五倍券優惠。（圖／業者提供）

● city’super

City’super看準振興五倍券消費仍多數集中在日常生活用品採買，加上適逢百貨週年慶陸續開打，祭出三重優惠，凡當日消費滿1000元以上含紙本五倍券，即送100元活動抵用券，可累贈。

另外於10月每週五、六、日，消費含紙本五倍券1000元，當日消費累計滿3988元，送市價199元奧利塔頂級葵花油500ml一瓶；單日消費累計滿5988元，送市價298元王室御用「皇嘉」特級冷壓初榨橄欖油綠瓶100ml一瓶，可累贈。

除此之外，還能享有「全台門市指定商品振興組合及振興優惠」，包含日本麝香葡萄、美國特優沙朗牛排等頂級食材、人氣夯品西班牙油漆桶馬鈴薯片，超過50項商品振興組合及優惠價。

▲美廉社推出「家購加碼券」三重優惠。（圖／業者提供）



● 美廉社

美廉社目前也針對紙本五倍券推出方案，10月8日至11月30日期間，凡會員消費即贈送一本「家購加碼券」，包括3重優惠，第一是送「現金回饋」，有6張15％回饋的加碼券，包括3張30元、2張75元、1張150元，等同會員於美廉社、美廉城超、心樸市集，持紙本五倍券200元，就可買到230元；500元可買到575元；1000元可買到1150元的商品。

第二是「線上購物優惠」，送10組線上購物「Go美廉」優惠碼，每張優惠100元，總額可折抵1000元。第三則是「電動自行車預購券」，凡會員於美廉社、美廉城超使用紙本五倍券2000元，預購eMOVING電動自行車，送美廉社福利券2000元，可享購物折抵。