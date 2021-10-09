　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

用五倍券爽吃！麥當勞買1送1、肯德基套餐6折起　速食店振興懶人包

▲▼紙本五倍券今(9)日開放領取,振興五倍券,經濟,消費。（圖／記者李毓康攝）

▲五倍券發放後，商家也紛紛加碼推出振興優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

振興五倍券發放，人氣速食店也紛紛祭出優惠，鼓勵消費者用數位或實體券爽吃一波！麥當勞除了振興專案推出百元吃超值餐、早餐豬肉滿福堡買1送1外，日前又加碼推出「數位振興3重優惠」；而肯德基三種「振興雞省套餐」，200元就能吃到原價300多元的澎湃餐點；摩斯漢堡也推出200元及500元的優惠組合。

▲▼麥當勞推數位振興優惠、振興超值餐。（圖／業者提供）

▲麥當勞推數位振興優惠、振興超值餐。（圖／業者提供）

● 麥當勞

麥當勞除了先前的振興專案，又加碼推出「數位振興3重優惠」，其中限定2天的「APP刮買1送1券」受到矚目，只要於10月11日、18日當天打開APP參與活動即可現刮；第二重為麥當勞APP「隨買店取」首推咖啡量購優惠，即日起「10杯特選那堤66折喝」，限量只有2萬組，開放寄杯、跨店取及轉贈親友；最後是限時2週的「使用點點卡享點數2倍送」。

而麥當勞即日起至10月19日也推出「振興超值餐（四喜餐、五福餐）」，不必使用五倍券就可享有超值優惠，且不限購買數量，其中，像是「四喜餐」只要100元就可吃麥香雞、麥香魚或吉事漢堡（3選1）、4塊麥克雞塊、小薯及飲料，「五福餐」則用150元即可吃到經典主餐大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡（3選1），搭配勁辣香雞翅、4塊麥克鷄塊、小薯及飲料，省到不行。

早餐時段即日起至10月19日也推出「早安優惠劵」，只要出示畫面就能使用，免回收，包括超人氣「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」天天買1送1，另有單點指定主餐加1元享飲料，還有飲料免費升級等8種優惠。

▲▼肯德基自10/8至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

▲肯德基即日起至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）

● 肯德基

肯德基即日起至10/28於全台推出讓荷包省錢有感的三種「振興雞省套餐」，第一種「振興澎湃個人餐」只要200元，內有1個咔啦雞腿堡加上1塊咔啦脆雞，再搭配4個上校雞塊、1包香酥脆薯(小)、1份雙色轉轉QQ球，還有一杯百事可樂(小)，原價315元的組合，等於一口氣下殺64折！

第二種「振興超值雙人餐」同樣只要200元，即可享有4塊咔啦脆雞、一包香酥脆薯(中)、搭配2杯百事可樂(小)，原價325元的組合，等於一口氣下殺62折。

第三種「振興多人樂享餐」，500元即可一次帶走8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、1份雙色轉轉QQ球、一瓶1.25L瓶裝百事可樂。原價682元，等於一口氣省下足足182元。

● 摩斯漢堡

摩斯漢堡於即日起至10/31推出振心感謝季活動，包含200元及500元優惠組合，其中200元組合原價284元，內有藜麥元氣牛肉珍珠堡+摩斯雞塊+薯條(S)+冰紅茶(L)，原價240元、早餐雙人組：黃金塔塔鱈魚堡+咖哩豬排堡+薯條(L)+2杯冰紅茶(L)，附提袋1個。

而500元豐盛獨享組，原價約在629元到814元區間，內容包括指定漢堡+摩斯雞塊+薯條(S)+蒟蒻+冰紅茶(L)，搭配禮品四選二，包含濾泡式咖啡、玉米濃湯隨身包、紅鑽藜麥可可、摩斯和風沙拉醬等，附提袋1個。

另外為了鼓勵顧客使用振興券，摩斯漢堡貼心設定優惠價格為200、300、500、600、1000元等整數方便民眾消費，如味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖2入原價318元，優惠價300元；MOS燕麥米穀棒36入原價1620元，優惠價1000元。而除了「振心感謝季」，還有重陽節、萬聖節等優惠活動。

▲▼頂呱呱鼓勵消費者用五倍券。（圖／頂呱呱提供）

▲頂呱呱鼓勵消費者用五倍券。（圖／頂呱呱提供）

● 頂呱呱

頂呱呱即日起「領五倍，吃五倍」，持數位或紙本五倍券都可以買到200元、500元套餐，其中200元套餐原價265元，內有原味炸雞X1+辣味雞翅X1+呱呱包X1+甜甜包X1+地瓜薯條X1+30元飲品X1。而500元套餐內有原味炸雞X3+原味雞腿X2+辣味炸雞X2+辣味雞翅X2+阿勇雞塊X3+甜甜包X2+地瓜薯條X1+30元飲品X3 原價698元，等於省了198元 。

接續國慶加碼，10月9日至10月24日單點原味炸雞原價55元，特價49元；辣味雞翅單入原價45元，特價40元，三入再優惠只要100元。不吃辣的也可選擇原味雞翅分享盒，最低5折，一共有6PCS、10PCS兩種規格。6PCS搭配30元飲品1杯原價159元，特價99元；10PCS搭配30元飲品2杯原價259元，特價129元，肉肉控可把握機會！

你可能也想看

五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

珍奶、咖啡全買1送1！「4大超商+6家手搖飲」雙十限定優惠懶人包

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
獨／中職「最強投」放水消失23年！　現況曝光
國旗妹野外露出「1條線」遮點！　超狂尺度萬人嗨了
快訊／楊勇緯東奧後首戰　全運會5連霸到手
湯姆斯盃／「麟洋配」東奧後首戰告捷！　33分鐘勝泰國
誰是台灣「零負評」藝人？　鄉民點名1男1女：一生推
快查第11輪有沒有你？　疫苗預約「資格查詢」上線了
「4千黑衣人」塞爆公祭！　警逮百名小弟拖吊2千萬名車
8萬包養！正妹赴約連結見「大老闆」傻眼　慘遭性侵

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

用五倍券爽吃！麥當勞買1送1、肯德基套餐6折起　速食店振興懶人包

五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

準備副食品傷透腦筋？藜麥蘿蔔糕、大燕麥片　3種大人食品寶寶都適合

年度最紅護髮類得獎新秀「飛柔免沖洗護髮精華」用五倍券聰明購　半價入手最划算

【廣編】夏普震旦推門市振興優惠券　最高7倍折扣再抽萬元好禮

【廣編】加碼回饋！得恩堂眼鏡振興配鏡　消費3000給4000

10／10開搶！天仁喫茶趣、Mister Donut只要1元　還有美妝特殺組

李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

揪朋友一起買爆新竹！竹市祭出加碼三部曲抽百萬休旅車、Gogoro

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

用五倍券爽吃！麥當勞買1送1、肯德基套餐6折起　速食店振興懶人包

五倍券怎麼花？5量販超市優惠懶人包　買民生用品、換家電都下殺

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

準備副食品傷透腦筋？藜麥蘿蔔糕、大燕麥片　3種大人食品寶寶都適合

年度最紅護髮類得獎新秀「飛柔免沖洗護髮精華」用五倍券聰明購　半價入手最划算

【廣編】夏普震旦推門市振興優惠券　最高7倍折扣再抽萬元好禮

【廣編】加碼回饋！得恩堂眼鏡振興配鏡　消費3000給4000

10／10開搶！天仁喫茶趣、Mister Donut只要1元　還有美妝特殺組

李李仁帶逛空氣清淨機　內行人趁週年慶挑Honeywell「空氣險」護全家

揪朋友一起買爆新竹！竹市祭出加碼三部曲抽百萬休旅車、Gogoro

大樓鷹架瞬間坍塌！工人路人遭活埋　女星驚恐擦身死劫：人生太無常

詹子賢骨刺下二軍休養比較好？　助總不認為：可能明年才可打

重劃區草叢「虛弱喘息聲」　他熱衰竭⋯妻謝救命恩：走老運

台鐵東線國慶連假「再加開4班車」　今日18時起開放訂票

吳念庭挑戰單季百安連7打數無安打　王柏融連2天未比賽

新加坡確診破3000創新高！　李顯龍：放棄「清零」改與病毒共存

貢獻度不輸味全雙王牌　葉總：選到林子昱算賺到

你的鞋子裡有密拍設備！　便服警路過倒地擒抱逮地鐵偷拍狼

南投疫苗覆蓋率破5成「AZ打最多」　縣府籲踴躍登記+中央足額撥配

獨／中職最強投「放水」消失23年！親曝現況　開口談當年黑歷史

豬也有粉刺！下巴藏巨無霸黑頭　白色油脂擠出來...跟硬幣一樣大

消費熱門新聞

家樂福限量十倍券　放大振興優惠

4大超商「雙十咖啡優惠」一次看

火辣片流出！八點檔女神濕身露雙峰

美式賣場開賣敏弱肌「神級乳霜」

陳淑芳讓網紅界吹起「橘色風潮」

4大超商「紙本五倍券優惠」懶人包

五倍券怎麼花？5量販超市優惠一次看

超商紙本五倍券領券優惠、方式先看

全聯搶搭「魷魚遊戲」優惠一次看

麥當勞「振興套餐」百元爽吃麥香雞+雞塊餐

1元天仁喫茶趣、Mister Donut　10/10開搶

全聯六款超欠囤商品

五倍券爽吃麥當勞買1送1　速食店懶人包

3大超商「雙十限定優惠」懶人包

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

王思佳曬「產後真實肚子」！網激讚

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

鄧佳華炫富！酸「5倍券給2種人拿的」被轟爆

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面