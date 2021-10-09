用五倍券爽吃！麥當勞買1送1、肯德基套餐6折起　速食店振興懶人包

▲五倍券發放後，商家也紛紛加碼推出振興優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

振興五倍券發放，人氣速食店也紛紛祭出優惠，鼓勵消費者用數位或實體券爽吃一波！麥當勞除了振興專案推出百元吃超值餐、早餐豬肉滿福堡買1送1外，日前又加碼推出「數位振興3重優惠」；而肯德基三種「振興雞省套餐」，200元就能吃到原價300多元的澎湃餐點；摩斯漢堡也推出200元及500元的優惠組合。

▲麥當勞推數位振興優惠、振興超值餐。（圖／業者提供）

● 麥當勞

麥當勞除了先前的振興專案，又加碼推出「數位振興3重優惠」，其中限定2天的「APP刮買1送1券」受到矚目，只要於10月11日、18日當天打開APP參與活動即可現刮；第二重為麥當勞APP「隨買店取」首推咖啡量購優惠，即日起「10杯特選那堤66折喝」，限量只有2萬組，開放寄杯、跨店取及轉贈親友；最後是限時2週的「使用點點卡享點數2倍送」。

而麥當勞即日起至10月19日也推出「振興超值餐（四喜餐、五福餐）」，不必使用五倍券就可享有超值優惠，且不限購買數量，其中，像是「四喜餐」只要100元就可吃麥香雞、麥香魚或吉事漢堡（3選1）、4塊麥克雞塊、小薯及飲料，「五福餐」則用150元即可吃到經典主餐大麥克、雙層牛肉吉事堡、勁辣雞腿堡（3選1），搭配勁辣香雞翅、4塊麥克鷄塊、小薯及飲料，省到不行。

早餐時段即日起至10月19日也推出「早安優惠劵」，只要出示畫面就能使用，免回收，包括超人氣「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」天天買1送1，另有單點指定主餐加1元享飲料，還有飲料免費升級等8種優惠。

▲肯德基即日起至10/28推出「振興雞省套餐」。（圖／肯德基提供）



● 肯德基

肯德基即日起至10/28於全台推出讓荷包省錢有感的三種「振興雞省套餐」，第一種「振興澎湃個人餐」只要200元，內有1個咔啦雞腿堡加上1塊咔啦脆雞，再搭配4個上校雞塊、1包香酥脆薯(小)、1份雙色轉轉QQ球，還有一杯百事可樂(小)，原價315元的組合，等於一口氣下殺64折！

第二種「振興超值雙人餐」同樣只要200元，即可享有4塊咔啦脆雞、一包香酥脆薯(中)、搭配2杯百事可樂(小)，原價325元的組合，等於一口氣下殺62折。

第三種「振興多人樂享餐」，500元即可一次帶走8塊咔啦脆雞、1份勁爆雞米花分享盒、1份雙色轉轉QQ球、一瓶1.25L瓶裝百事可樂。原價682元，等於一口氣省下足足182元。

● 摩斯漢堡

摩斯漢堡於即日起至10/31推出振心感謝季活動，包含200元及500元優惠組合，其中200元組合原價284元，內有藜麥元氣牛肉珍珠堡+摩斯雞塊+薯條(S)+冰紅茶(L)，原價240元、早餐雙人組：黃金塔塔鱈魚堡+咖哩豬排堡+薯條(L)+2杯冰紅茶(L)，附提袋1個。

而500元豐盛獨享組，原價約在629元到814元區間，內容包括指定漢堡+摩斯雞塊+薯條(S)+蒟蒻+冰紅茶(L)，搭配禮品四選二，包含濾泡式咖啡、玉米濃湯隨身包、紅鑽藜麥可可、摩斯和風沙拉醬等，附提袋1個。

另外為了鼓勵顧客使用振興券，摩斯漢堡貼心設定優惠價格為200、300、500、600、1000元等整數方便民眾消費，如味覺糖x摩斯漢堡疊疊樂軟糖2入原價318元，優惠價300元；MOS燕麥米穀棒36入原價1620元，優惠價1000元。而除了「振心感謝季」，還有重陽節、萬聖節等優惠活動。

▲頂呱呱鼓勵消費者用五倍券。（圖／頂呱呱提供）

● 頂呱呱

頂呱呱即日起「領五倍，吃五倍」，持數位或紙本五倍券都可以買到200元、500元套餐，其中200元套餐原價265元，內有原味炸雞X1+辣味雞翅X1+呱呱包X1+甜甜包X1+地瓜薯條X1+30元飲品X1。而500元套餐內有原味炸雞X3+原味雞腿X2+辣味炸雞X2+辣味雞翅X2+阿勇雞塊X3+甜甜包X2+地瓜薯條X1+30元飲品X3 原價698元，等於省了198元 。

接續國慶加碼，10月9日至10月24日單點原味炸雞原價55元，特價49元；辣味雞翅單入原價45元，特價40元，三入再優惠只要100元。不吃辣的也可選擇原味雞翅分享盒，最低5折，一共有6PCS、10PCS兩種規格。6PCS搭配30元飲品1杯原價159元，特價99元；10PCS搭配30元飲品2杯原價259元，特價129元，肉肉控可把握機會！

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