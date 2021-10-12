最高領4萬元　北港高中獎勵優秀學生頒發37萬獎學金

▲北港高中文教基金會董事長謝奇峯頒親自贈優秀入學獎學金。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣北港高中為獎勵優秀學生就近入學，今（12）日頒發獎學金給17位入學成績優秀學生，北港高中表示，此次學校頒發獎學金總計超過37萬元，鼓勵肯定學生表現，也祝福學生在北港高中的優良學習環境中再創佳績，三年後考上心目中理想的大學。



獲獎學生分別為，建國國中吳宜芳同學5A7+、元長國中鄭予暄同學5A7+、建國國中林廷恒同學5A3+、建國國中陳暘同學5A3+。獲獎學金最高受獎者42000元為吳宜芳同學，她說，當初選擇就讀北港高中，除了考慮到就近入學離家近之外，又有未來繁星入學的優勢，故設定以北港高中為第一志願。

北港高中校長江耀淇表示，北港高中擁有學識優秀且充滿熱忱的教師、精彩的教學活動、多元且豐富的設備，支持學生能有更多精彩與創新的學習成果，深化學生學習、創造與表達等能力，協助學生開展長才盡情發揮。

江耀淇說，就讀北港高中在未來生涯發展上，擁有繁星入學高率取率的優勢，近年來北港高中升學表現成績亮眼，國立大學錄取率屢創佳績，北港高中用心辦學，鼓勵國中同學就近入學，更有機會上榜頂大。

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