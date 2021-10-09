2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」　感念天地恩惠

▲2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」，今日活動除了以延續百年的溪王祭典為主軸，也安排詔安才藝表演等演出，共同傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021雲林詔安客家文化節活動由二崙鄉深坑社區發展協會主辦「祈福感恩溪王祭」，雲林縣長張麗善、立法委員劉建國、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、二崙鄉長鍾福助等人都到場一同祈福，今（9）日活動除了以延續百年的溪王祭典為主軸，也安排詔安才藝表演等演出，共同傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。

雲林縣長張麗善表示，二崙鄉深坑社區是雲林詔安客家聚落之一，先民世代以農為業延續至今。因居民賴以為生的田地，多數在新虎尾溪流域南岸，因此客庄村民每日至田裡工作時，都必須先涉水穿越新虎尾溪往返，早期沒有堤防，每逢颱風大雨，溪水淹沒村庄及良田，為了祈求平安，村民在溪邊設置「石敢當」，祈求納幅、驅風、防水、消災。

而客家先民感天念地之恩惠，準備豐盛菜飯以扁擔挑至溪畔祭祀石敢當和溪王，祈求庇佑居民，因此至今演變於中秋時節及除夕日，仍有備供品至溪邊祈福祝禱的習俗，是深坑「溪王祭」的由來，也是詔安客家獨特的文化傳統。延續百年的溪王祭典最重要的意義，即是要將先祖逆境開拓的硬頸以及感恩天地精神傳承給下一代。

縣議員李明哲表示，活動一方面祈求與感謝溪王保佑村民平安渡河及溪水哺育土地物產之情，同時傳遞保護河川生態理念，尤其特別以詔安客語解說祭典的起源，更是達到文化傳承的意義，除此之外，現場還有安排詔安客家在地學校及文化團體的精彩藝文表演，也讓傳統的祭典活動更有文化意涵。

雲林縣政府說明，「2021 雲林詔安客家文化節」詔安地區傳統祭祀活動透過文化串聯，保存及呈現詔安客家傳統祭典，傳達雲林詔安客家感恩天地及先祖的開拓精神，喜歡客家文化的民眾千萬不要錯過，也可追蹤雲林縣政府文化觀光處官網或2021客庄12大節慶－雲林詔安客家文化節網站。

▲傳承客家先民感天念地之恩惠，準備豐盛菜飯以扁擔挑至溪畔祭祀石敢當和溪王，祈求庇佑居民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





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