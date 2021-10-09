　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」　感念天地恩惠

▲2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」，今日活動除了以延續百年的溪王祭典為主軸，也安排詔安才藝表演等演出，共同傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」，今日活動除了以延續百年的溪王祭典為主軸，也安排詔安才藝表演等演出，共同傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021雲林詔安客家文化節活動由二崙鄉深坑社區發展協會主辦「祈福感恩溪王祭」，雲林縣長張麗善、立法委員劉建國、縣議員李明哲、廖偉晴、游淑雲、二崙鄉長鍾福助等人都到場一同祈福，今（9）日活動除了以延續百年的溪王祭典為主軸，也安排詔安才藝表演等演出，共同傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。

雲林縣長張麗善表示，二崙鄉深坑社區是雲林詔安客家聚落之一，先民世代以農為業延續至今。因居民賴以為生的田地，多數在新虎尾溪流域南岸，因此客庄村民每日至田裡工作時，都必須先涉水穿越新虎尾溪往返，早期沒有堤防，每逢颱風大雨，溪水淹沒村庄及良田，為了祈求平安，村民在溪邊設置「石敢當」，祈求納幅、驅風、防水、消災。

而客家先民感天念地之恩惠，準備豐盛菜飯以扁擔挑至溪畔祭祀石敢當和溪王，祈求庇佑居民，因此至今演變於中秋時節及除夕日，仍有備供品至溪邊祈福祝禱的習俗，是深坑「溪王祭」的由來，也是詔安客家獨特的文化傳統。延續百年的溪王祭典最重要的意義，即是要將先祖逆境開拓的硬頸以及感恩天地精神傳承給下一代。

縣議員李明哲表示，活動一方面祈求與感謝溪王保佑村民平安渡河及溪水哺育土地物產之情，同時傳遞保護河川生態理念，尤其特別以詔安客語解說祭典的起源，更是達到文化傳承的意義，除此之外，現場還有安排詔安客家在地學校及文化團體的精彩藝文表演，也讓傳統的祭典活動更有文化意涵。

雲林縣政府說明，「2021 雲林詔安客家文化節」詔安地區傳統祭祀活動透過文化串聯，保存及呈現詔安客家傳統祭典，傳達雲林詔安客家感恩天地及先祖的開拓精神，喜歡客家文化的民眾千萬不要錯過，也可追蹤雲林縣政府文化觀光處官網或2021客庄12大節慶－雲林詔安客家文化節網站。

▲2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」，今日活動除了以延續百年的溪王祭典為主軸，也安排詔安才藝表演等演出，共同傳承詔安客家感謝天地的謙卑精神。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲傳承客家先民感天念地之恩惠，準備豐盛菜飯以扁擔挑至溪畔祭祀石敢當和溪王，祈求庇佑居民。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►時尚歐巴領包裹「越光寶盒」降臨　女店員眼神確認「一句話」破梗

►雲林千巧谷「麵包巴士」首航　疫情期顧客不來「我們走出去」

►20元麵線哪裡有　北港知名「阿豐麵線糊」還加蛋

►麻糬名店「幸福翔綺」遭詐！　品牌、8000萬房產被「整碗捧走」

►雙十連假疫情緩　斗南警分局為觀光交通超前部署畫地圖

►地表最可愛「馬卡龍色卡式爐」激殺3.4折

ET快訊
男友爸是淫魔！18歲嫩妹「性愛片被看光」遭硬上　報警隔日墜樓
「午後の紅茶」奶茶讓胰臟癌現形？　醫師曝關鍵真相
《俗女2》本週大結局！預告片釋出5大看點
熊熊「目睹親妹憂鬱症輕生」！　淚崩吐自責心聲
快訊／到大甲支援任務！義交遭民眾鐵管、斧頭猛打
LINE熱門貼圖下殺1折！　26款限時下載
五倍券綁台灣Pay　達人教撇步！爽花不失望
明變天！圓規颱風「6強降雨熱區」出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場　黃偉哲：歡迎體驗鄒族文化

黃偉哲出席黑琵保育季第2次籌備會　頒發生態學會理監事當選證書

鹽水區童趣競賽全民玩童玩熱鬧登場　黃偉哲與長者同歡

推動台東慢經濟　台東部落釀食尚市集熱鬧登場

泰富輪祭業界最低票價　讓遊客「省一包麻花捲」暢遊小琉球

2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」　感念天地恩惠

嘉義市推「幸福嘉義米」　農試所作保證媲美越光米

交通宣導安全月　中埔警結合巡守隊番路紫雲寺道安祈福

國慶連假防疫不放假　台南市政府強化外籍移工反毒打詐

宜蘭與水共舞+1　蘇澳高灘地水環境改善工程啟用

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

用「蜜蠟除毛」清鬍鬚痛到快往生 撕一半不知所措...眼眶飆淚QQ

王思佳產後漲奶「下樓梯要捧」XD　天天「翻起來洗」：發現新世界！

楊麗菁還原「醫院遭女毆打」　報案求自保：她誣指我！

港男緊盯街頭正妹不慎踢到階梯　當場「大仆街」暴衝撞前方招牌XD

張文綺跟軍人「有私交」盼2年內嫁　心疼林依晨懷孕辛苦「想早點生」

台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場　黃偉哲：歡迎體驗鄒族文化

黃偉哲出席黑琵保育季第2次籌備會　頒發生態學會理監事當選證書

鹽水區童趣競賽全民玩童玩熱鬧登場　黃偉哲與長者同歡

推動台東慢經濟　台東部落釀食尚市集熱鬧登場

泰富輪祭業界最低票價　讓遊客「省一包麻花捲」暢遊小琉球

2021雲林詔安客家文化節「祈福感恩溪王祭」　感念天地恩惠

嘉義市推「幸福嘉義米」　農試所作保證媲美越光米

交通宣導安全月　中埔警結合巡守隊番路紫雲寺道安祈福

國慶連假防疫不放假　台南市政府強化外籍移工反毒打詐

宜蘭與水共舞+1　蘇澳高灘地水環境改善工程啟用

「曼哈頓懸日」美景嘉義再現　雙十旗海相輝映

反批民進黨　國台辦：有何顏面妄談孫中山與辛亥革命

拉布拉多扮《魷魚遊戲》男主角　最帥模仿笑噴媽：找牠出演第二季

LOL選手茂安涉賭「對話中出現她」！　超兇辣模被起底…有280萬粉絲

台南鄒族日樂舞饗宴熱鬧登場　黃偉哲：歡迎體驗鄒族文化

翁瑋均復健進度停滯　回歸一軍恐要等明年

《俗女2》最終回5大看點！嘉玲媽驚爆又懷孕　75分鐘加長看好看滿

東奧洗禮更成熟　林真豪放眼亞運拚奪牌

差33歲父女戀！54歲「乾爹」掏大疊鈔票給她花　正妹嬌喊：是真愛

江坤宇短打推進得分　2局兄弟1比0領先富邦　

太誇張！22歲傻妹墮胎7次... 醫驚「為何不避孕」揭暗黑內幕

地方熱門新聞

牡丹小水力發電廠提前商轉　

毛毛蟲入侵恆春　已40人出現症狀

總裁畫家創「生命之樹」盼帶好孕氣

公開號召！台中人心中最強伴手禮　網路徵件起跑

南投10所中小學風雨球場完工啟用

高考3級應試登場　台東「158人爽約」報到率64％

淡水漁人碼頭煙火秀　防疫措施、交通資訊一次看

蘆竹誠聖宮建醮大典啟動　祈疫情快退散

台東警197縣道監警環聯合稽查　遏止改裝歪風

國慶連假恐湧人車潮　瑞芳警實施交通分流管制

國慶連假首日台南湧人車

國慶連假北海岸恐湧人車潮　金山警實施車輛總量管制

8旬婦錢包掉計程車　揮淚感謝熱心警尋回

桃園國旗屋10月10日上午10點升旗　2萬旗海一次看

更多熱門

相關新聞

辣模身上只穿一塊布　觀光工廠大排長龍原因曝

辣模身上只穿一塊布　觀光工廠大排長龍原因曝

振興5倍券昨日開始放領，各地業者紛出招爭搶，雲林北港一家衛生紙觀光工廠北港故事館，與遭遇疫情半失業的女模經濟結盟，今（9）日只要民眾前往，出示5倍券就可免費帶回一串衛生紙，不分大人小孩通通有，吸引上百人排隊在當地掀起話題，也有全家總動員憑券帶回10幾串衛生紙，可謂是5倍券意外加值。

「隨時支援火拼！」雲林槍狂落網攜「4槍56彈」

「隨時支援火拼！」雲林槍狂落網攜「4槍56彈」

連假夜衝潮來了　警不想睡「熱點」取締21機車違規

連假夜衝潮來了　警不想睡「熱點」取締21機車違規

20元麵線哪裡有　北港知名「阿豐麵線糊」還加蛋

20元麵線哪裡有　北港知名「阿豐麵線糊」還加蛋

薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」

薑是老的辣　企業續僱65歲員工「高年級生」

關鍵字：

溪王祭雲林詔安客家文化節二崙鄉雲林

讀者迴響

熱門新聞

美女網紅離世！「18歲長黑痣沒管」卻是癌末

鄭家純屠龍「裡面什麼都沒穿」！　直播觸及破100萬

BYG被爆洩漏戰隊機密地下操盤　

電信「超胸」正妹店長　36G打垮5G

學生姊弟29樓墜亡…奶奶就在廚房洗碗

男友LINE傳「2字」暗號！老司機搖頭：分吧

王思佳曬「產後真實肚子」！網激讚

丁特《天堂M》槓橘子官方終聲明

女歌手亂收禮物　回台「夜夜春夢」

快訊／《LOL》BYG茂安確定禁賽

一秒分辨台北人！「2特徵」天龍人認了

加油站「用菜瓜布」洗車　車主看愛車一片雪花崩潰

《魷魚》玻璃師傅兒被打死　真實人生比戲殘酷

雙寶媽付不起看診費！絕望自拔11顆牙

高鐵42員工大鬧醫院3hrs打到莫德納　懲處出爐

更多

最夯影音

更多
雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！

雞排妹爆龍龍假哭：演技好到快要吐　「我記錯了」批她說謊太卑劣！
陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

陳意涵老公面前親陳柏霖　許富翔幽默回：總比在背後好

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

百靈果凱莉「衰被鄭家純捅刀」爆哭：關我屁事！　喜劇圈回收龍龍...呱吉：就算是Bxtch，也是我們的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

龍龍遭雞排妹狠嗆假哭「3秒變臉」被挖出　自嘲「被切割ㄌ」…老K吐心聲：蠻平靜的

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

陳小春再唱《獨家記憶》回憶殺！　合體「大灣區哥哥」《你曾是少年》

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【精選優惠】毛孩零食季

【精選優惠】毛孩零食季

即日起至10月底，毛孩零食季滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面