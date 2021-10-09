辣模身上只穿一塊布！觀光工廠大排長龍　秀五倍券送1串衛生紙

▲女模展現熱情，「我們從北中南來到這裡，歡迎大家持五倍券來換麻將衛生紙！」親切協助民眾兌換衛生紙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

振興5倍券昨日開始放領，各地業者紛出招爭搶，雲林北港一家衛生紙觀光工廠北港故事館，與遭遇疫情半失業的女模經濟結盟，今（9）日只要民眾前往，出示5倍券就可免費帶回一串衛生紙，不分大人小孩通通有，吸引上百人排隊在當地掀起話題，也有全家總動員憑券帶回10幾串衛生紙，可謂是5倍券意外加值。

北港鎮專營衛生紙觀光工廠的北港故事館推出「秀5倍券免費送衛生紙」活動，這項5倍券公益，不限人數、資格，只要持5倍券就可免費兌換衛生紙1串及2支文創蒼蠅拍，行動不便的人更禮遇不必排隊可優先領取，不僅紙本券可用，連電子5倍券照樣送，吸引當地2、300名民眾到場大排長龍。

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▲雲林北港一家衛生紙觀光工廠北港故事館，今日只要民眾前往出示5倍券，就可免費帶回一串衛生紙，吸引上百人排隊，可謂是5倍券意外加值。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



北港故事館負責人吳品峰說，提供上千串、每串6包衛生紙給民眾免費兌換，愛心大方送，一口氣送出數百箱淨風麻將衛生紙，因外包裝是麻將LOGO，格外顯目，也深受「麻將族」喜愛。黃先生能體恤疫情期間苦上加苦，自己作小生意能人飢己飢、心懷大愛，故一同推出5倍券公益。

女模展現熱情，「我們從北中南來到這裡，歡迎大家持五倍券來換麻將衛生紙！」親切協助民眾兌換衛生紙，一名女模笑說五倍券換免費衛生紙後再拿去購買民生必需用品，不僅增加工作機會也促進消費，發揮多重功效。

承辦的翻滾鴉特殊甘草芭樂攤業者黃先生說，5倍券公益的發想單單只是回饋之心，疫情大家過得辛苦，只希望民眾把5倍券花在購買需要的物資或幫孩子繳學費，大家攏是台灣人，將心比心相互照應共度疫情也是應該的。

▲北港鎮專營衛生紙觀光工廠的北港故事館推出「秀5倍券免費送衛生紙」活動，這項5倍券公益，不限人數、資格，只要持5倍券就可免費兌換衛生紙1串。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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