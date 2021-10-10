桃園國慶升旗典禮　鄭文燦：台灣認同深植民心

▲桃園市慶祝2021年國慶升旗典禮。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦10日出席於市府廣場舉辦的「桃園市慶祝2021年國慶升旗典禮」，談到兩岸關係表示，對岸不斷在灰色地帶威脅台灣，為台灣帶來有形、無形的軍事壓力，但相信國人珍愛這片土地，可以共同面對挑戰，也相信會有更多國家支持、協助台灣，讓台灣保持亞洲最有活力民主的地位。

▲桃園市長鄭文燦表示，台灣認同深植民心。（圖／市府提供）

鄭文燦說，中華民國在台灣發展，特別是民主化過程，成為亞洲非常有活力的新興民主政體，「主權在民」意識深植人心，任何政府施政都必須以民意為依歸，這是共同的民主價值，相信台灣30年來的民主發展，讓台灣認同更清晰植入每個國民心中，特別是年輕一代對於生存的土地擁有深刻認同。

桃園市今年國慶升旗典禮，因疫情不開放民眾觀禮，採現場網路直播，搭配抽獎方式，邀請市民朋友線上觀禮。今日由新興高中啦啦隊的活力演出揭開序幕，新興高中儀隊帶來精彩的操槍表演，並由馬卡道族的原民歌手張芮菲擔任國歌領唱人，帶領新興高中合唱團一起合唱國歌，慶祝2021年國慶。鄭市長也祝福中華民國2021年國慶快樂，持續為生活在台灣的人民，提供穩定、堅定，且兼具民主、人權、自由的多元保障，歡喜迎接未來。