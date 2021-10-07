鄭文燦加入湧言會直播「燦笑摸頭」　勉勵口譯哥：台北需城市外交

▲鄭文燦（上）加入湧言會成員直播，應網友要求比出「燦笑摸頭」手勢。（圖／翻攝自趙天麟臉書）

記者呂晏慈／台北報導

2022地方選舉腳步逼近，民進黨派系湧言會近期延攬「口譯哥」駐美代表處政治組前組長趙怡翔參選台北市大安文山區議員，話題性十足；桃園市長鄭文燦7日中午參加民進黨立委趙天麟串連的「湧言同學會」直播，談及台北是最需要城市外交的城市，但趙的選區「好像比較困難」。會末6名與會者應網友要求一起比出「燦笑摸頭」動作，引發熱議。

立委趙天麟、台北市議員阮昭雄、新北市議員張志豪、民進黨新聞部主任顏若芳、北市議員參選人趙怡翔等人今天中午透過「湧言好棒，發言人一棒接一棒，小英發言人湧言同學會」直播，分享過去當蔡英文發言人的溫馨小故事，並邀請曾在2008年蔡英文任黨主席期間，擔任文宣部主任及發言人的鄭文燦擔任神秘嘉賓，吸引逾1500人觀看。

鄭文燦今天說，蔡英文在運用發言人方面蠻多元，因為她的個性很冷靜、精準，發言人首重精準表達民進黨的主張，不是會鬥嘴就可以，同時也必須了解老闆哪些話題要講、哪些話題不要講，不一定要說出所有真相，但是不能說謊。

鄭文燦表示，現在發言人顏值都很高，但當年他們是靠發言精準取勝；發言人的工作很多，必須在輿情會議前提早1小時看完所有資料，還必須看到別人沒看到的小錯誤，但有時候也很辛苦，例如當決策改了，要改口也不太好改，不過像湧言會成員以前擔任發言人，都沒有「硬凹」的紀錄。

鄭文燦說，外界經常認為蔡英文常用「文青式發言」，實際上，她是「冷靜且精準」，並勉勵趙怡翔說，現在有外交經驗的議員不多，而台北市是最需要城市外交的城市，要善用首都交流的優勢，讓台北成為足以代表亞洲的「進步實驗室」，但也坦言說，「你的區（大安文山區）好像比較困難齁？」

趙怡翔加碼爆料說，2016年總統選戰期間，蔡英文團隊接獲外媒《時代雜誌》採訪邀約，當時蔡英文親自在住處下廚做英式早餐給採訪團隊吃，他則自告奮勇要幫忙做第二份，外媒記者最後讚美說，還是蔡英文做得比較好吃。