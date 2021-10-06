羅智強酸鄭文燦得「金魚病」　吳安琪駁：想選立委從踏實問政做起

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台北市議員羅智強6日透過臉書表示，桃園市長鄭文燦砲轟國民黨主席朱立倫，是得了金魚病。對此，桃園副發言人吳安琪表示，羅智強花時間攻擊外縣市首長，更花點時間回到台北市議會，讓大家記得他是個有選區的市議員，要選立委就從踏實問政做起。

由於鄭文燦近日批評朱立倫接掌黨主席後，繼續彰顯其抗爭、焦土作風。對此，羅智強透過臉書反擊，批評他得了「金魚病」，認為他忘記民進黨就是從抗爭起家，忘記民進黨是怎麼罷韓。

針對羅智強的批評，吳安琪表示，要提醒這位「全國不分區」的羅智強議員，與其花時間攻擊外縣市的首長，更應該多花點時間回到台北市議會，讓大家記得你是個有選區的台北市議員，真的要選立委，就從踏實問政做起。

吳安琪表示，民進黨從反抗國民黨威權開始，民進黨的抗爭，把威權體制打破，換來了國會全面改選，換來了總統直選，換來了國家的未來不再由少數特權者掌握。

吳安琪說，國民黨的抗爭，是在共機擾台全球同聲譴責的同時，迎合中國破壞台灣民主，推倒國會講台，不讓行政院長蘇貞昌上台向國民報告，空轉台灣，民主政治監督是責任，但有品質的監督更是義務，尤其是執政過的政黨。

最後，吳安琪建議羅智強，爬山之餘也可以回家多聽聽身為音樂老師的夫人，平時所聽之音樂來調劑身心，才不會情緒緊繃，整天在網路上抹黑罵人。