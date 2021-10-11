桃園購物節台下大喊送豪宅　鄭文燦聽到笑回：有「超大獎」可抽

▲桃園市長鄭文燦出席陳志遠紀念音樂會。（圖／文化局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

疫情鬆綁，各縣市紛紛祭出振興券加碼大方送，刺激消費。桃園市長鄭文燦10日晚間出席陳志遠紀念音樂會指出，桃園購物節11月啟動，為期90天，除了電動機動、汽車等各種大獎抽獎，最後一週還有更大獎，現暫時賣個關子，抽「大家最想搬來移居桃園」的超大獎，台下千名聽眾高喊「豪宅」！鄭市長燦以爛笑容回應，似已透露答案。

桃園展演中心10日晚間舉辦陳志遠紀念音樂會，吸引千名民眾前往參加。市長鄭文燦於出席音樂會，針對疫情鬆綁，振興五倍券推出，桃園市祭出各種加碼送特地說明，希望不僅要把振興券留在桃園，而針對即將於11月推出的桃園購物節，更推出豐富大獎，要為業者爭搶現金，提振生存力。

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鄭市長說，11月開始的桃園購物節滿，為期90天，只要當天消費滿500元，憑發票就可以登記抽獎，天天抽電動機車一輛，一共抽90輛；天天抽1支Garmin手錶連續抽90天；週週抽汽車一輛，有12輛汽車大獎等您來抽，那最後一週，目前要賣個關子，是抽大家最想搬來移居桃園的「超大獎」。

另外，市府配合振興五倍券的發行，發行23.1萬張「桃園好市乘雙券」，抽中200元紙本五倍券換400元有10萬張；500元變1,000元也有10萬張；1,000元變2,000元3萬張；5,000元變1萬2,000元有1000張，預計自10月20日起開放網路登記抽籤。