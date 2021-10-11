桃園2021誕生107名國慶寶寶　鄭文燦：市府鼓勵年輕家庭多生育

▲桃園市長鄭文燦探望國慶寶寶。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國慶連假第二天，桃園市長鄭文燦11日前往平鎮區宋俊宏婦幼醫院、探望國慶寶寶，並致贈賀禮為新生兒家庭送上祝福。鄭市長表示，桃園今年共誕生107名國慶寶寶，預估桃園今年出生人數約落在1萬9,000人至2萬人左右，提高生育率是市府重要政策之一。

鄭市長指出，未來市府將持續透過提供生育、托育補助及打造友善托育環境，讓年輕家庭沒有後顧之憂，藉此鼓勵年輕家庭多生育；另外，宋俊宏婦幼醫院今年共迎接16名國慶寶寶的誕生，感謝醫護團隊給予新生兒及爸媽們優質的照顧與支持，鄭市長也特別準備母乳保溫袋、口水巾、保鮮便當盒、野餐墊等禮物，祝福寶寶們健康平安長大。

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桃園2016至2020年間，出生人數共11萬2,731人，平均1年約有2萬2,500名新生命到來。孩子是上天送給年輕家庭最好的禮物，孕期前與孕期中，市府提供多樣的孕期服務，例如健康幸福家庭補助，婚後孕前健康檢查、孕期羊膜穿刺、第1孕期母血唐氏症篩檢、中醫助孕養胎調理等，同時也積極增設公共化幼兒園據點，並提供生育津貼、育兒津貼等，讓年輕家庭負擔少一點、甜蜜多一點。包括立法委員湯蕙禎、市府參議王珮毓、衛生局王文彥、宋俊宏婦幼醫院院長宋俊宏等均一同探視國慶寶寶。