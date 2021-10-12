外送員等餐1句話「遭掃把恐嚇」！闆娘還原狀況哽咽：我也會告他

▲賴姓外送員控訴，店家兒子拿掃把威脅。（圖／爆料公社）

記者陳崑福、陳羿妏／屏東報導

一名賴姓外送員控訴，10日中午到屏東縣內埔鄉一間餐館取餐，等近半小時，店家卻先把餐點給了後面的人，讓他忍不住向店家反映，起初老闆娘有道歉，他也表示理解，怎料接著卻遭老闆娘友人嗆聲「你可以轉單啊」、「不然你想怎樣」，到最後不僅老闆娘情緒失控，連兒子也拿著掃把出來威脅動粗，嚇得他趕緊騎車離開。賴姓外送員事後提告老闆娘兒子，而店家今（12日）也出面還原當時情況，並表示也會提告賴姓外送員。

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老闆娘今出面還原當時情況表示，賴姓外送員的單是5份餐點，原本預計是12點51分取餐，但賴男提前於12點16分抵達店內，且餐點不可能按照順序一份份做，通常都是一起做，排在賴男後面的外送員只有3份且餐點做好了，因此就先打包讓後面的先取走，結果賴男就開始罵人，接著旁邊另一名外送員原本與兒子正在聊天，看到當下情況，講了「你可以轉單啊」等語，雙方爆發口角。

▲老闆娘現身還原狀況。（圖／記者陳崑福翻攝）

衝突爆發後，讓準備去客運上班的兒子也看不下去上前與賴姓外送員理論，「現在是怎樣？」不過，老闆娘說，兒子當下口氣很好，且兒子當時拿掃把並非要動粗，而是要去掃旁邊的水溝蓋，怎料，賴男卻誤解，還跑到兒子公司檢舉，並且提告恐嚇罪。

老闆娘表示，她當下也已經道歉、敬禮三次，卻被賴姓外送員說「我們一直在罵他」。她說，自己活到65歲，第一次碰到這樣的事情，且長相、住址還被放到網路上討論，讓她飽受網軍霸凌，而新聞曝光後，許多人打電話來關心，這也讓她忍不住哽咽「阿姨真的很委屈」。

▲老闆娘講到一半哽咽。（圖／記者陳崑福翻攝）

最後老闆娘表示，賴姓外送員因使用她的肖像權，因此將會提告。至於未來會讓賴姓外送員取餐，她說「他（賴姓外送員）最好是不要來接，我會直接下掉，不會給他取餐。」