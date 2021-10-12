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外送員等24分鐘問一句險被打！餐館抄掃把恐嚇　當場逼他轉單

網搜小組／柯沛辰報導

一名外送員10日中午到屏東縣內埔鄉一間餐館的拿餐，但等了近半小時，店家先將餐點給了後面來的人，因此忍不住出言反映。起初老闆娘道歉，他也表示理解，怎料遭老闆娘友人嗆聲「你可以轉單啊」、「不然你想怎樣」，到最後不僅老闆娘情緒失控，連兒子也拿著掃把出來威脅動粗，嚇得他趕緊騎車離開。

賴姓外送員在爆料公社表示，他中午接到屏東縣內埔鄉全ＯＯＯ食館訂單，也在現場等了24分鐘，才終於和店家說了第一句話，原因是他的單號是83號，和後面的另一位的訂單84號同樣都有鍋燒意麵，但老闆娘卻優先把餐出給84號，他才好奇詢問店家「怎麼先出給後面的單號？」

原PO說，當下老闆娘向他道歉，他也表示理解，但老闆娘的友人開始在旁邊煽風點火「你可以轉單」。他聽了覺得不合理，覺得對方沒搞清楚緣由就要轉單，更何況他已經等了近半小時，因此告訴對方應該了解事情緣由，因為他在意的不是等待，而是應該要照單號順序出餐。

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▲▼外送員等24分鐘問一句險被打！餐館抄掃把恐嚇　當場逼他轉單。（圖／爆料公社）

▲老闆娘本默不作聲，不料途中突然加入戰局，暴怒指責原PO「啊你就嗆我啊！」（圖／爆料公社）

老闆娘友人一聽暴怒，當場咆哮「不然你現在想要怎樣？」雙方當場起了爭執，結果老闆娘突然打破沉默，指著原PO鼻子大罵「啊你就嗆我啊！」當下原PO覺得很委屈，認為自己從頭到尾口氣平平，沒有辱罵也沒有大聲嗆人，只是想講道理。

原PO眼見場面火爆，試圖安撫老闆娘，解釋自己並不是不等，只是詢問單號順序。但老闆娘情緒失控，不斷重複「你就是嗆我啊」、「就叫你轉單了」、「啊我就跟你說對不起了！」他自知有理說不清，本想著送餐要緊，一邊說道「沒事沒事，你們忙」，打算提起餐點向外走去。

不過，正當原PO準備離開，隨即聽到幾人說要檢舉，所以他趕緊將餐點放回原位，說自己已經轉單，要讓下一個外送員送餐，避免自己被檢舉停權。怎料老闆娘兒子怒火中燒，不僅抄起店內掃把作勢打人，還衝上前來大罵三字經。原PO氣不過，騎車離開時一邊回頭喊道「我有錄影，警察局見」。

▲▼外送員等24分鐘問一句險被打！餐館抄掃把恐嚇　當場逼他轉單。（圖／爆料公社）

▲原PO準備騎車離開，不料老闆娘的兒子立刻抄起掃把，衝上前理論。（圖／爆料公社）

原PO說，他只是送個餐點，詢問一下出餐順序而已，沒想到店家恐嚇還作勢打人，「這樣讓我們外送員怎麼能安心的送餐，說個話也要戰戰兢兢的，不然就會被店家恐嚇辱罵」、「我已經提告恐嚇罪」。

許多網友看完紛紛支持，「外送員口氣一直都很好啊，我就不信有誰被後方的截胡會開心」、「大概是因為連假太忙導致店家火氣大，原本這可以理解，但辱罵別人這件事無法當作沒發生」、「看完整段，這也太難了吧！從頭到尾口氣平和耶！支持你，報警提告」、「看來店家很想當第二個鴨肉王？」

文章PO出不久，店家也在貼文下方回應，「我是店家沒錯，拿掃把不好，為了一碗意麵慢，給他魯到已經受不了，各位如果你家老母親被年輕人這樣你們會如何？」、「現在把我們全部人臉全部披露，我沒同意被披露，只好花錢請律師了」、「請各位網友不要再當網路霸凌者，他只披露對他有利的部分，我也會把各位留言拿給律師做参考！」

不過，大部分網友不領情，反問店家「你都知道拿掃把不對，你有制止嗎？自己做錯事，倚老賣老還拿掃把？」、「年紀是每個人都會遇到的問題，但是用年紀來當說詞是有需要被檢討」、「外送員碎碎唸不會怎樣，但罵髒話拿掃把作勢打人真的會被告」、「看到留言區護航店家的都被攻擊我就放心了」。

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